Mercado de pases

Canterano de Universidad Católica se despide de Chile y se marcha a Europa a fin de año

El jugador tiene todo listo para partir a al viejo continente a final de este año y comenzar un nuevo desafío profesional.

Por Andrea Petersen

Canterano del club da el gran salto a Europa.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTCanterano del club da el gran salto a Europa.

Un canterano de Universidad Católica dará el gran salto al Viejo Continente a fin de año y llegará a una importante liga. El jugador de 21 años que dejó la franja a comienzos de este año continuará su carrera en España.

El lateral izquierdo Pablo Pinto, formado en la UC, será parte del Reus de Barcelona, club que juega en la Segunda RFEF, la cuarta categoría, de España

El canterano subió al primer equipo de la mano de Ariel Holan durante la pretemporada 2023. Sin embargo, no pudo debutar junto a la franja y siguió su camino en distintos clubes nacionales. Ahora, según revela Punto Cruzado, el joven jugador tiene todo listo para partir a fin de año.

La llegada de Pablo Pinto a España

El círculo del jugador reveló a Punto Cruzado, detalles sobre su fichaje. “Su rendimiento fue altamente valorado, el cuerpo técnico quedó maravillado no solo con su desempeño técnico, sino que también con la capacidad táctica, física y todos los aspectos relacionados con su juego. El club manifestó poder contar con él desde el mes de diciembre”.

El jugador fue parte del ascenso de Limache /Instagram

El 2024 el jugador salió cedido a Limache con quienes logró el ascenso, para luego regresar a Católica con quienes tenía contrato y en el 2025 se sumó a Santiago Morning U21 como agente libre.

