Un nuevo dolor de cabeza tiene el plantel de Universidad Católica donde las lesiones no han dejado tranquilo a uno de sus jugadores, quien nuevamente alarma a los hinchas en San Carlos de Apoquindo.

Se trata de Valber Huerta quien sufre una nueva lesión con la camiseta de los cruzados, en una maldición que no le ha permitido volver a sumar minutos en la presente temporada.

Fue el periodista Marco Escobar, del canal DSports, quien confirmó la situación en sus redes sociales, con una lesión que lo mantendrá alejado de los partidos en el nuevo recinto de la UC.

El reportero habla de un desgarro en el defensor de la UC, lo que vuelve a marcar un año para el olvido tras una operación de rodilla, donde ahora es una nueva lesión la que lo margina.

Valber Huerta no ha podido sumar minutos en 2025. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué le pasó a Valber Huerta?

Valber Huerta no ha podido sumar minutos en toda la temporada 2025, donde las lesiones lo han tenido fuera de las alternativas para Universidad Católica en un caso de gravedad.

Primero fue por una operación a la rodilla, donde la recuperación ha sido más lento de lo esperado, y ahora con una nueva situación de gravedad, que fue consignado por el incombustible Escobar.

“Valber Huerta sufrió un desgarro”, fue el comentario que compartió el periodista en sus plataformas digitales, donde se espera que el club haga oficial los tiempos de recuperación.

