Una increíble noticia festeja el deporte nacional, luego de que una de las leyendas del basquetbol femenino, Ismenia Pauchard, fue anunciada como parte de la Clase 2026 del Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

La deportista, apodada como la “Abeja Reina” fue la figura principal de la Selección Chilena entre las décadas de los 50 y 60, marcando una gran época para el baloncesto nacional, donde juntó a la Roja participó en los Jurgos Panamericanos de 1959 y 1963, obteniendo el tercer lugar y llevándose la medalla de bronce.

También participó en los mundiales de 1957 en Brasil y 1964 en Perú, donde la Roja se llevó el séptimo y undécimo lugar, con la Selección, convirtiéndose ella en la tercera mejor anotadora del certamen internacional.

La Abeja Reina es la máxima leyenda del basquetbol chileno/archivo

A nivel de club, jugó 18 años con Colo Colo entre 1954 y 1967, regresando en la década del 70 y despidiéndose definitivamente en 1973. Con las albas obtuvo 21 títulos, entre ellas obtuvo 20 veces el de la Asociación de Santiago, mientras que internacionalmente levantó el torneo Estrellas Sudamericanas de Perú en 1957.

Entre sus distinciones individuales, la deportista fue máxima anotadora en el Campeonato Sudamericano de Lima en 1958, en el Campeonato Asociación Santiago en 1960 y también en el Campeonato Sudamericano Cali en 1967.

El trágico final de la estrella del basquetbol chileno

A los 41 años colgó las zapatillas como jugadores, pero siguió ligada al deporte como entrenadora e incluso llegó a ser presidenta del Círculo de Antiguos Deportistas de Chile Juan Ramsay, pero se retiró en 1990 y decidió volver a la Araucanía, región de la cual era oriunda.

Vivió años en su cabaña de Caburga, hasta que en 2004, la historia de la leyenda del basquetbol llegaba a su fin trágicamente.

El 22 de mayo de ese año, Pauchard llegó a la vivienda de Rodrigo Vega, un gasfíter de 31 años, que había hecho unos trabajos en su hogar y la deportista sospechaba que le había robado alguna de sus pertenencias, según recoge BioBio.

Tras llegar al lugar, encontró distintas de sus pertenencias, entre ellas un calefón, un refrigerador y una cocina. Comenzó una discusión con Vega, donde la deportista amenazó con denunciarlo a las autoridades, ante lo cual Vega le dio un golpe de puño y antes de que Ismenia de 71 años pudiese ponerse de pie, él la agredió nuevamente con una herramienta hasta que dejó de respirar.

Tras esto, Vega ocultó el cuerpo de la estrella del deporte. Su familia puso una denuncia por presunta desgracia y comenzó su búsqueda.

Luego de 9 días, el cuerpo de la basquetbolista fue encontrado a menos de un kilómetro de su hogar. Vega fue formalizado por delitos de hurto y homicidio, siendo condenado a 8 años de cárcel, saliendo en libertad el 2012.