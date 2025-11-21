El rugby chileno tendrá un partido importante este sábado, cuando enfrente a Italia en Genoa (17.10 horas), una de las potencias mundiales en este deporte. Todo de cara al Mundial de Australia del 2027.

El capitán, Clemente Saavedra, le señaló al enviado de Redgol Kenotrotamundos Skechrs que “es nuestro primer partido en Europa contra un Tier 1, Italia, por lo que será una tremenda oportunidad para que se nos sigan abriendo puertas y una linda forma de cerrar este gran año”.

Por lo mismo, Saavedra indica que se trata de una chance que no deben dejar pasar. “Sabemos todo esto, vamos a aprovechar esta oportunidad en este estadio que es de otro nivel”, manifestó.

Chile se clasificó al Mundial de Rugby

El rugby quiere despertar pasión en Chile

El próximo año los Cóndores jugarán la Nations Cup de rugby, un nuevo torneo que se introdujo en el calendario y que se disputará en los años pares. Algo que Seguel celebra.

“Buenísimo tener un calendario cerrado para el próximo año. Nos costaba a Chile eso y nos da seguridad que habrá partidos”, estableció el jugador.

Agregó que “jugaremos contra equipos del otro lado del mundo. Antes para llegar al nivel jugábamos con Argentina, Brasil, Uruguay y ahora será enfrentar otro ritmo, otra cultura rugby, será enriquecedor para lo que será el Mundial de Australia”.

Finalmente espera despertar entre los chilenos algo parecido a lo que sucede en el fútbol, aprovechando el alicaído momento de este deporte.

“El rugby tiene que capitalizar este momento. No solamente por nuestro camino al Mundial, sino porque los valores del rugby se le pueden transmitir a una sociedad en la que le falta una pasión de equipo colectivo, porque el fútbol no va muy bien. Lo más importante es poder generar eso en los niños”, cerró Saavedra.

