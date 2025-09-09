Universidad Católica enfrentará un nuevo clave contra Deportes Limache para seguir avanzando en la tabla de posiciones del torneo nacional en donde actualmente ocupan el sexto lugar, ya en zona de clasificación a los torneos internacionales y buscará asegurar su cupo.

Sin embargo, el equipo que dirige Daniel Garnero tendrá importantes bajas dentro de la cancha, lo que llamará a sorpresas en la alineación para enfrentar la fecha 23 de la Liga de Primera.

La nueva ausencia que se le suma a la UC para enfrentar a Limache

Para el partido, que se disputará el próximo sábado 13 de septiembre en el Estadio Lucio Fariña, la franja no contará con los defensores, Branco Ampuero y Eugenio Mena, esto debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

Pero recientemente, en ESPN Chile, según recoge Punto Cruzado, revelaron que Gary Medel presenta un microdesgarro y quedaría descartado del partido.

Gary Medel quedaría fuera del duelo contra Deportes Limache/Photosport

A la que se podrían sumar las bajas de los jugadores que son parte de la Roja Sub-20 que está a pocos días de competir en el mundial. En ese escenario, Sebastián Arancibia, Diego Corral, Martín Contreras y Juan Francisco Rossel, podría también estar fuera del encuentro.

Según revela Bolavip, desde la franja buscarán la posibilidad de que la Roja sub-20 les permita contar con alguno de esos jugadores, lo que debería tener una respuesta dentro de estos días.

El regreso de Zampedri

Hace algunos días, el periodista Jorge Cubillo señaló en Pelota Parada de TNT Sports que el jugador podría regresar en este partido. “Quedan algunos días de entrenamiento, pero ha ido in crescendo su forma de entrenar”.

“Diría que no está a la par de sus compañeros, pero está haciendo un trabajo bastante más fuerte de lo que hacía después de la lesión que se produjo en el partido ante Unión Española. Con esos antecedentes, es una buena noticia para Garnero”, explicó.

