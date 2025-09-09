U. Católica vivió un nuevo hito con el Claro Arena, porque el domingo 7 de septiembre se realizó el primer concierto en el renovado estadio de los cruzados. Lionel Richie fue encargado de estrenar la nueva casa de espectáculos, que este año además recibirá a Ricky Martin y Rod Stewart.

Mientras el debut futbolístico fue positivo desde todos los aspectos, el estreno musical quedó con deudas. Así lo evidenciaron algunos medios de espectáculos, que analizaron en detalle el show de Lionel Richie en el Claro Arena.

El sitio La Máquina Medio tituló: “Un recinto que se estrena con tareas pendientes“. “Si bien el espacio mostró una acústica potente y envolvente, con un sonido que prometía grandes noches por venir, hubo retumbes molestos en algunos sectores que delataron la necesidad de ajustes técnicos”, analizaron.

Más allá del show musical en sí, agregaron: “A nivel logístico, el recinto evidenció que aún está en construcción. Los accesos por caminos de tierra, la confusión de los funcionarios en la orientación al público y la falta de facilidades para personas con discapacidad fueron puntos bajos”.

Esto dijeron los medios de espectáculos sobre el debut musical del Claro Arena

“Los cambios del Claro Arena no representan una mejora extraordinaria”

En Culto de La Tercera también dedicaron palabras al recinto. “Los cambios en el estadio del club deportivo Universidad Católica no representan una mejora extraordinaria en la habitabilidad, ni en la experiencia actual de la oferta de conciertos capitalina“, mencionaron.

“Para el fútbol, el estadio luce espléndido, con graderías cubiertas y el desafío de la ausencia de rejas hacia la cancha (…) Pero los accesos inmediatos siguen siendo de tierra, empinados y complejos para un público mayor como el de anoche (domingo), bordeando la tercera edad“, agregaron.

The Clinic, por su lado, describió: “En el caso de este primer show en el Claro Arena, a la hora pactada para el concierto, a las 20:00, muchos asistentes seguían intentando llegar al estadio. Los atochamientos y el exceso de autos colapsaron los accesos, una desventaja en comparación con otros grandes recintos de Santiago“.