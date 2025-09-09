El jugador Jaime Carreño, que milita actualmente en Deportes Santa Cruz de la Primera B, habló sobre uno de sus grandes sueños profesionales: regresar a Universidad Católica, club en el que debutó profesionalmente el año 2015.
El volante de 28 años dejó de ser parte del club el año 2019 y tras ello ha militado en clubes como Everton, Deportes La Serena, Universidad de Concepción, Deportes Iquique y Santiago Morning. Sin embargo, en conversación con Te Quiero Ver de TNT Sports, habló sobre sus ganas de regresar al equipo de sus amores.
Carreño y las ganas de volver a la UC
El jugador señaló que es una de sus principales aspiraciones es regresar a los cruzados y tener su revancha para poder demostrar su talento. “Es mi sueño y va a ser mi sueño siempre, es el club que me dio todo, en donde siempre he sido feliz, fui feliz y hasta yendo al estadio a ver a Católica son feliz”.
ver también
No habrá renovación: Filtran a los jugadores que dejarían Universidad Católica a fin de año
“A veces me encuentro a excompañeros compartiendo historias felices. Es un sueño que ojalá algún día pueda cumplir“, explicó.
Jaime Carreno debutó con los Cruzados el 2015 /Photosport
Asimismo agrega que siente que está listo si se presenta la opción. “Mentalmente, si (estoy mejor preparado), físicamente uno va mejorando, pero al pasar los años uno va a aprendiendo cosas, va absorbiendo contenido, aprendiendo de los jugadores más grandes, de las cosas que uno no hace bien”.
“Y creo que mientras de la cabeza uno ande bien y lo complementa con la parte física, siempre te va a pillar mejor preparado”, agregó en el espacio.