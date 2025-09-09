Es tendencia:
Multi campeón con la UC sueña con volver al equipo: “Ojalá algún día lo pueda cumplir”

El actual delantero de Deportes Santa Cruz se sinceró sobre su salida del equipo y no oculto sus ganas de volver.

Por Andrea Petersen

El jugador de Universidad Católica que sueña con volver al equipo.
El jugador de Universidad Católica que sueña con volver al equipo.

El jugador Jaime Carreño, que milita actualmente en Deportes Santa Cruz de la Primera B, habló sobre uno de sus grandes sueños profesionales: regresar a Universidad Católica, club en el que debutó profesionalmente el año 2015.

El volante de 28 años dejó de ser parte del club el año 2019 y tras ello ha militado en clubes como Everton, Deportes La Serena, Universidad de Concepción, Deportes Iquique y Santiago Morning. Sin embargo, en conversación con Te Quiero Ver de TNT Sports, habló sobre sus ganas de regresar al equipo de sus amores.

Carreño y las ganas de volver a la UC

El jugador señaló que es una de sus principales aspiraciones es regresar a los cruzados y tener su revancha para poder demostrar su talento. “Es mi sueño y va a ser mi sueño siempre, es el club que me dio todo, en donde siempre he sido feliz, fui feliz y hasta yendo al estadio a ver a Católica son feliz”.

No habrá renovación: Filtran a los jugadores que dejarían Universidad Católica a fin de año

ver también

“A veces me encuentro a excompañeros compartiendo historias felices. Es un sueño que ojalá algún día pueda cumplir“, explicó.

Jaime Carreno debutó con los Cruzados el 2015 /Photosport

Jaime Carreno debutó con los Cruzados el 2015 /Photosport

Asimismo agrega que siente que está listo si se presenta la opción. “Mentalmente, si (estoy mejor preparado), físicamente uno va mejorando, pero al pasar los años uno va a aprendiendo cosas, va absorbiendo contenido, aprendiendo de los jugadores más grandes, de las cosas que uno no hace bien”.

“Y creo que mientras de la cabeza uno ande bien y lo complementa con la parte física, siempre te va a pillar mejor preparado”, agregó en el espacio.

