Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de pases

¡Con todo el 2026! Universidad Católica pone sus ojos en goleador de otro de sus rivales

La franja ya comienza a pensar en los refuerzos que quiere para la próxima temporada y se reveló un nuevo nombre.

Por Andrea Petersen

El jugador que llegaría a reforzar la franja.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTEl jugador que llegaría a reforzar la franja.

El mercado de pases en Chile ya cerró y los equipos se reforzaron para la segunda rueda. Sin embargo, aunque faltan varios meses para que se vuelva a abrir, revelan que Universidad Católica ya tiene definido al jugador que quiere sumar de cara a la próxima temporada.

Aunque aún quedan 9 partidos por disputar, la UC ya se empieza a enfocar en lo que será el fin de la temporada y lo que se viene para el próximo año, por lo que buscará reforzar su ataque y ya tienen visto a una figura de uno de sus rivales.

El jugador que tiene en carpeta la UC

El medio Punto Cruzado recoge que el comunicador Bruno Sampieri reveló en su canal de YouTube que el equipo de Daniel Garnero tiene en carpeta a Diego Goelho, el goleador de Cobresal, pero no sería el único en carpeta.

Junior Marabel, delantero de 27 años que milita en Palestino, sería otro de los jugadores que podrían llegar a la franja el próximo año. Esto, considerando que hay muchos jugadores de la UC cuyos contratos terminan este año, entre ellos el del goleador del equipo Fernando Zampedri.

Junior Marabel llegó a Palestino el 2024/Photosport

Junior Marabel llegó a Palestino el 2024/Photosport

La carrera de Junior Marabel

El jugador paraguayo ha pasado en distintos equipos como Deportivo Capiatá, Cerro Porteño, General Caballero y 12 de Octubre, todos de la Liga Paraguaya.

Publicidad

En el 2022 llegó a Unión de Santa fe de Argentina en donde estuvo dos temporadas antes de llegar a Chile en donde se sumó a Palestino el 2024.

En mayo de este año, en conversación con ADN, el jugador habló de su presente en el Campeonato Nacional. “Si te das cuenta el equipo es bastante bueno, los que juegan de media cancha para arriba son todos de pie bueno, en el momento que como todo jugador y delantero tienen que estar en el momento justo y hoy día me está tocando estar ahí en el momento justo en el área y lo estoy embocando”.

Lee también
La dura confesión de figura de Palestino que nadie vio venir
Chile

La dura confesión de figura de Palestino que nadie vio venir

DT de Unión Santa Fe admite que Palestino destruyó a su equipo
Copa Sudamericana

DT de Unión Santa Fe admite que Palestino destruyó a su equipo

El potente juramento que se hace Palestino para Copa Sudamericana
Copa Sudamericana

El potente juramento que se hace Palestino para Copa Sudamericana

Entregan la clave para el renacer de Colo Colo con nuevo DT: "Puede..."
Colo Colo

Entregan la clave para el renacer de Colo Colo con nuevo DT: "Puede..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo