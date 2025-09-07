El mercado de pases en Chile ya cerró y los equipos se reforzaron para la segunda rueda. Sin embargo, aunque faltan varios meses para que se vuelva a abrir, revelan que Universidad Católica ya tiene definido al jugador que quiere sumar de cara a la próxima temporada.

Aunque aún quedan 9 partidos por disputar, la UC ya se empieza a enfocar en lo que será el fin de la temporada y lo que se viene para el próximo año, por lo que buscará reforzar su ataque y ya tienen visto a una figura de uno de sus rivales.

El jugador que tiene en carpeta la UC

El medio Punto Cruzado recoge que el comunicador Bruno Sampieri reveló en su canal de YouTube que el equipo de Daniel Garnero tiene en carpeta a Diego Goelho, el goleador de Cobresal, pero no sería el único en carpeta.

Junior Marabel, delantero de 27 años que milita en Palestino, sería otro de los jugadores que podrían llegar a la franja el próximo año. Esto, considerando que hay muchos jugadores de la UC cuyos contratos terminan este año, entre ellos el del goleador del equipo Fernando Zampedri.

Junior Marabel llegó a Palestino el 2024/Photosport

La carrera de Junior Marabel

El jugador paraguayo ha pasado en distintos equipos como Deportivo Capiatá, Cerro Porteño, General Caballero y 12 de Octubre, todos de la Liga Paraguaya.

En el 2022 llegó a Unión de Santa fe de Argentina en donde estuvo dos temporadas antes de llegar a Chile en donde se sumó a Palestino el 2024.

En mayo de este año, en conversación con ADN, el jugador habló de su presente en el Campeonato Nacional. “Si te das cuenta el equipo es bastante bueno, los que juegan de media cancha para arriba son todos de pie bueno, en el momento que como todo jugador y delantero tienen que estar en el momento justo y hoy día me está tocando estar ahí en el momento justo en el área y lo estoy embocando”.