Gigante de la Conmebol viene por el fichaje de una gran figura del fútbol chileno

A la Liga de Primera todavía le resta el tramo final, sin embargo, los diferentes clubes empiezan a hacer ruido en el mercado de fichajes.

Uno de los equipos que tiene muchas cosas en juego es Palestino, que pelea por meterse en la Copa Libertadores 2026.

Los árabes vienen realizando buenas campañas a nivel nacional e internacional hace varios años, es por ello que sus jugadores están en vitrina y un importante club de la Conmebol mira a La Cisterna.

Junior Marabel puede salir de Palestino

Uno de los mejores jugadores en el año para el cuadro de colonia ha sido el delantero Junior Marabel, quien ha destacado por su goles.

El paraguayo tiene una chance de ir a un grande de Perú, porque el periodista Renato Luna indicó que el goleador es seguido por Alianza Lima.

“Hoy viste la camiseta de Palestino de Chile… es el paraguayo Junior Marabel. Él tiene 27 años, ha hecho goles en Copa Sudamericana, le hizo a su propio equipo Unión de Santa Fe, Cruzeiro, Liga de Quito, es un jugador interesante”, dijo el citado comunicador.

“Franco Navarro (director deportivo del cuadro peruano) ya habló con su representante, le dijo que le parece interesante. A Alianza le gusta este jugador y al jugador le gusta la idea de llegar a Alianza”, agregó.

Junior Marabel ha jugado un total de 37 partidos en la temporada 2025 sumando la Liga de Primera, Copa Sudamericana y Copa Chile, y anotó un total de 11 goles.

