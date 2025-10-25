Deportes La Serena venía en el piso y estaba obligado a ganarle a Audax Italiano para respirar en la lucha por el descenso, y lo hizo, porque sumó una inesperada victoria por 2-1 que provoca un verdadero terremoto en la Liga de Primera.

El árbitro Nicolás Millas, junto a sus compañeros del VAR, fueron grandes protagonistas del partido y a los 23′ cobró el primer penal de la tarde, que falló Eduardo Vargas, porque el arquero Eryin Sanhueza contuvo el lanzamiento de forma magistral.

Se iba la primera parte y antes que ello ocurriera se abrió la cuenta. Nuevamente hubo un penal (otra vez a instancia del VAR), ahora para los granates, que definió con clase Jeisson Vargas.

La segunda estocada serenense se produjo en los 55′, con Jeisson Vargas otra vez pateando desde los 12 pasos, luego de una mano de Eduardo Vargas. ¿Cómo cobró el penal Millas? Tras mirar el VAR.

El video arbitraje se hizo presente por cuarta ocasión para un tiro desde el manchón, ahora a favor de Audax, porque en los 63′ puso el descuento el argentino Franco Troyansky con un zurdazo cruzado.

ver también Gigante de la Conmebol viene por el fichaje de una gran figura del fútbol chileno

La Serena sale de la zona roja y Audax no puede escalar

Los audinos se fueron con todo en búsqueda de la partida, la que no iba a llegar y La Serena sumó una victoria que necesitaba.

Publicidad

Publicidad

Los papayeros toman mucho aire en la lucha por la permanencia y trepan al 12° puesto de la tabla de posiciones, con 24 puntos, sacándole cuatro cuerpos a Unión Española, que por ahora se está yendo a la B.

Jeisson Vargas marcó un doblete. Foto: Efrain Jara/Photosport

Audax Italiano, en tanto, no pudo quedar en segundo lugar en solitario y se estanca en la cuarta plaza con 43 unidades.

Publicidad

Publicidad

ver también Eduardo Vargas desata simpático momento y la emoción de un niño… antes de perder un penal para Audax

La tabla de posiciones de la Liga de Primera