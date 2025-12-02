A falta de una jornada para que termine la Liga de Primera, hay una de las batallas que debe dilucidarse y que traerá una alta cuota de dramatismo, como es la del segundo equipo que caerá a la Primera B y acompañará a Unión Española.

De acuerdo a la Tabla de Posiciones, hay dos equipos que están en riesgo inminente de sufrir esta desgracia futbolística. El primero, Deportes Iquique, que hoy es penúltimo con 24 puntos. El otro es Everton, que se ubica en el 14° puesto con 26 unidades.

Pero la realidad es que no son los únicos que pueden caer al descenso. Hay un tercer club que si bien está un poco más “aliviado”, si sufre un tropiezo gigante en la última fecha de Liga de Primera, podría irse a la Liga de Ascenso, y los números dan para que eso sea posible.

El tercer equipo que puede caer al descenso en Liga de Primera

La referencia es para Deportes La Serena, que actualmente se ubica en el 13° lugar con 27 puntos, tres más que los Dragones Celestes y dos por encima de los ruleteros. Por ello, cuando enfrente este sábado a Deportes Limache, que ya se salvó, debe estar atento a lo que ocurra en las otras canchas.

En la última jornada de Liga de Primera, además de este encuentro que se jugará el sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas se jugarán en paralelo el Iquique ante Universidad de Chile en el Tierra de Campeones y Everton ante O’Higgins en Rancagua.

Para que La Serena descienda, tiene que ocurrir lo siguiente:

Perder por goleada en su visita a Limache

Que Iquique derrote y ojalá golee a la U

Que Everton derrote a O’Higgins

Esto, pues la diferencia de gol en una eventual igualdad de puntos, hoy favorece a los papayeros con -19 contra los -25 de los iquiqueños. Saquen las cuentas.

Programación de partidos por la permanencia

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile / 18:00 horas / Estadio Tierra de Campeones

O’Higgins vs. Everton / 18:00 horas / Estadio El Teniente de Rancagua

Deportes Limache vs. Deportes La Serena / 18:00 horas / Estadio Nicolás Chahuán de La Calera

