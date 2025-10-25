Es tendencia:
Eduardo Vargas desata simpático momento y la emoción de un niño… antes de perder un penal para Audax

De luces y oscuridad: el sábado de Eduardo Vargas en Audax Italiano contra La Serena. Turbomán hizo explotar de emoción a un niño y después falló un penal.

Por Diego Jeria

Emociona a un niño y pierde un penal: Edu Vargas protagonista en Audax La Serena.
© EFRAIN JARA/PHOTOSPORTEmociona a un niño y pierde un penal: Edu Vargas protagonista en Audax La Serena.

Audax Italiano visita a Deportes La Serena por la fecha 25 de la Liga de Primera, con la misión se seguir peleando por el Chile 2 a Copa Libertadores 2026. En el equipo dirigido por Juan José Ribera es titular Eduardo Vargas.

Y fue el mismo delantero el que dejó con una sonrisa en la cara a un niño de las divisiones inferiores de La Serena, parte de los pequeños que acompañaron a los equipos en la salida al campo de juego.

Mientras los jugadores se saludaban en mitad de cancha, el pequeño vio pasar a Turboman y lo reconoció: “Eduardo, el de la selección chilena”, gritó con jolgorio el niño al delantero y los pequeños que estaban justo a él.

El particular momento fue capturado por la transmisión de TNT Sports, disfrutando también de la simpática escena ocurrida en el estadio La Portada.

Sin embargo, para Vargas no está siendo una buena jornada. Es que a los 23′ falló el penal que pudo poner en ventaja a los floridanos, pero su remate al medio fue desviado con el pie por el arquero Eryin Sanhueza.

Peor aún Jeisson Vargas marcó para La Serena, también de panal, y puso el 1-0 parcial para Deportes La Serena contra Audax, en los descuentos del primer tiempo (45’+2).

Cabe recordar que desde su llegada a mitad de año, Eduardo Vargas ha anotado tres goles con Audax, uno por Copa Chile contra Huachipato y dos por la Liga de Primera ante Universidad de Chile y Unión Española.

Tweet placeholder
