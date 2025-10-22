La Copa Sudamericana está a la vista. Universidad de Chile se enfrentará a Lanús por las semifinales del torneo continental cuyo trofeo alzó en 2011. En esta ocasión, el Romántico Viajero tendrá ocho días de locos.

Primero, será la ida de la Sudamericana. La Universidad de Chile recibe a Lanús en el Estadio Nacional. Luego, el fin de semana que se aproxima, los dirigidos por Gustavo Álvarez irán al Claro Arena, para un importantísimo Clásico Universitario. Se pelea por el Chile 2 y por no dejar que Coquimbo Unido sea campeón, al menos por ahora.

Para terminar, el cuadro universitario viajará a Argentina, para definir en la Provincia de Buenos Aires las semifinales de la Copa Sudamericana. Ocho días para volverse locos.

Récord que puede romper Lucas Assadi

En 2011, la gran estrella de la Copa Sudamericana con la Universidad de Chile fue Eduardo Vargas. Turboman marcó once goles y se transformó en el goleador indiscutido de ese certamen. De hecho, marcó dos tantos en la final con la Liga de Ecuador.

Pese a que en la actualidad Lucas Assadi solamente lleva cinco goles en la competencia, lo ha conseguido en una cantidad mucho menor de partidos y, por ende, de minutos. El mediapunta tiene cinco tantos en seis encuentros (contando sólo un tiempo del duelo ante Independiente). Es decir, tiene un promedio de un gol cada 96 minutos. O, si se ve por partido, 0.83 goles en cada encuentro.

Por su parte, Eduardo Vargas consiguió un gol cada 97 minutos, ya que ha jugado trece encuentros en la competencia. En ese sentido, su récord está disputado palmo a palmo por Assadi. No obstante, en relación a goles por partido, Edu aún está mínimamente por encima, ya que tiene un promedio de 0.85.

¿Cómo cambiaría esto con un gol de Lucas Assadi en las semifinales ante Lanús?

Suponiendo que Lucas Assadi jugase todo el partido y marcase un gol, podríamos decir que seguirá mejorando su promedio de gol por minuto, alcanzando el tanto cada 95′. Por otro lado, igualaría a Eduardo Vargas en goles por partido, llegando a un promedio de 0.85.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.

