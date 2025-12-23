Luego de culminar la teleserie en Universidad de Chile con su entrenador, que será Francisco “Paqui” Meneghini, ahora todo el enfoque estará en buscar refuerzos para el 2026, al menos eso espera un referente como Johnny Herrera.

El ex arquero y capitán azul, que tiene una importante vitrina en TNT Sports, aprovechó su espacio en el programa “Todos Somos Técnicos” para entregar pistas de quién será el primer refuerzo del Romántico Viajero para el próximo año.

“Es un crack“, fueron las palabras de Herrera para el delantero Eduardo Vargas, quien tiene encaminada su vuelta a la U después de su breve paso por Audax Italiano en su regreso al país. Pero no queda allí y le pone presión para subir un escalón.

ver también Eduardo Vargas tiene acuerdo para ser refuerzo de U de Chile, aunque falta un detalle

Herrera lanza exigencia al primer refuerzo de la U 2026

La dinámica del espacio trataba de poner a futbolistas en una posición en la historia del club, ya sea “buen jugador”, “crack” o “leyenda”. Para el otrora capitán azul, “Turboman” se ubica en el segundo grupo por su aporte en la Copa Sudamericana 2011.

“Es casi una leyenda por el título internacional que logró. Ahora, si vuelve a la U y sale campeón, le podemos hacer subir un peldaño y quedar como leyenda“, expresó Herrera sobre Edu Vargas, quien fue su compañero de equipo.

A la hora de dar una explicación de su postura, Johhny va a lo fáctico. “Es que hizo una muy buena campaña, tres campeonatos, goleador de la Sudamericana, uno de los artilleros históricos de la Selección, es muy identificado con el club, y el ganar un título internacional tiene su peso”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Los números de Eduardo Vargas en 2025

Tras su regreso al país, luego de 14 años de carrera en el exterior, el atacante de Renca firmó con Audax Italiano, donde jugó todo el segundo semestre de este año. Conquistó cinco goles e hizo dos asistencias en 15 encuentros con los de La Florida.

Así le fue a los azules en Liga de Primera

Publicidad