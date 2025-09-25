Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2011 fue un equipo que marcó época y así lo demuestran sus registros. Uno de Eduardo Vargas otra vez no podrá ser superado.

El Romántico Viajero dirigido por Jorge Sampaoli, arrasó en la competición de hace 14 años. En 12 partidos, el Bulla ganó 10. Celebró como visitante en Uruguay, Brasil, Argentina y Ecuador. Muchos de sus jugadores se convirtieron en piezas fundamentales para que Chile gane las Copa América de 2015 y 2016.

El récord de Vargas se mira y no se toca

Una de las grandes estrellas de la vuelta olímpica de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana de 2011, fue Eduardo Vargas. El delantero brilló con luces propias en un equipo notable. Incluso, Turboman fue el segundo mejor jugador de América en esa temporada, solo siendo superado por Neymar de Santos.

Vargas fue el máximo goleador del título del Romántico Viajero con 11 goles. Este es el mayor registro de un jugador en una sola edición de la Sudamericana. Han pasado 14 años y nadie ha podido igualar esta cifra y en este 2025, otra vez no podrá ser borrado.

Resulta que Dayro Moreno, experimentado goleador colombiano de Once Caldas, amenazaba el registro de Eduardo Vargas. El cafetero llevaba 10 anotaciones en la presente edición del torneo internacional, estando en cuartos de final. El riesgo era latente, sin embargo, ya no jugará más.

De forma sorpresiva, Independiente del Valle le dio vuelta la serie a Once Caldas en Colombia y lo eliminó desde los lanzamientos penales. De esta forma, Moreno no podrá anotar más y por otro año, el récord de Eduardo Vargas se mantendrá intacto.

Dayro Moreno (Once Caldas 2025), Adrián Martínez (Racing 2024), Agustín Álvarez (Peñarol 2021), Brian Romero (Defensa y Justicia 202) y Humberto Suazo (Colo Colo 2006) son los jugadores que se han quedado con 10 goles en una sola edición. Eduardo Vargas los seguirá mirando a todos desde lo más alto, con sus insuperables 11 anotaciones.