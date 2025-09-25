U de Chile se juega el partido del año este jueves en Coquimbo, donde recibirá a Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana. Y ahí, el DT Gustavo Álvarez palpita el duelo de manera especial.

Es que en la mañana de este jueves, el entrenador de la U fue visto por popular periodista curicana, quien desclasificó el encuentro con el DT, accediendo cordialmente a una foto y conversación.

“Hoy AM, fuera de cobertura, fui a trotar y me topé con este señor de bien, Don Gustavo Álvarez. Solo le dije ‘Éxito profe’ por todos mis seguidores azules y por el bien del fútbol chileno“, relató Marcela Leyton.

Las postales del DT previo al duelo de U de Chile

Junto al borde costero y haciendo deporte, Gustavo Álvarez fue captado en la región de Coquimbo trotando, en una actividad habitual tanto en la zona centro como en la playa.

El DT vive a su manera la previa del partido de U de Chile y portando el polerón del equipo se dejó ver junto a la playa del sector, en lo que muchos hinchas ya aluden a la cábala del argentino.

Por eso, el mismo entrenador aclaró en la previa del partido que “la gestión de emociones en un plantel la defino con una sola palabra: equilibrio. Cuando toca perder hay que tener la crítica de la derrota y cuando se gana hay que estar con los pies en la tierra”.

Hay que pensar en grande, como sinónimo de grandeza, pero sin despegar los pies en la tierra, que eso es humildad. Humildad más grandeza es equilibrio”, cerró.

