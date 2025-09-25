Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

La amenaza de hinchas de Alianza Lima en Coquimbo contra la U: “El ingreso no es impedimento”

Barristas del cuadro peruano se fotografiaron en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y mandaron un fuerte mensaje.

Por Cristián Fajardo C.

Los hinchas de Alianza de Lima en el estadio en Coquimbo.
Los hinchas de Alianza de Lima en el estadio en Coquimbo.

La llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima tendrá su gran desenlace esta jornada cuando choquen por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Si bien el marcador fue empate sin goles en el duelo jugado en Lima, la temperatura de los dos equipos la han subido los hinchas en los dos encuentros.

Ahora fueron hinchas del cuadro peruano los que amenazaron desde Coquimbo, donde dejan en duda el que no estén presentes esta jornada en el partido.

Así al menos lo cuentan en una fotografía publicada en redes sociales, donde se muestran dentro del reducto en el puerto Pirata.

Alianza Lima entrenó en el complejo Las Rosas en Coquimbo. Foto: Alianza Lima.

Alianza Lima entrenó en el complejo Las Rosas en Coquimbo. Foto: Alianza Lima.

El insólito banderazo de los hinchas de Alianza Lima en la previa del choque ante U de Chile

ver también

El insólito banderazo de los hinchas de Alianza Lima en la previa del choque ante U de Chile

¿Qué dijeron los hinchas de Alianza Lima en Coquimbo?

Fue en plataformas digitales de los hinchas de Alianza Lima donde publicaron una fotografía con un fuerte mensaje, donde amenazan con la opción de entrar al estadio.

Publicidad

“El ingreso no es impedimento para acompañarte” dejan escrito en un posteo en redes sociales.

En la fotografía se puede ver un hincha de Alianza dentro del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde muestran un lienzo y desafían a la autoridad.

Revisa la fotografía:

Lee también
El insólito banderazo de los hinchas de Alianza en Coquimbo
U de Chile

El insólito banderazo de los hinchas de Alianza en Coquimbo

La sorpresiva frase sobre Assadi desde un posible rival de la U
U de Chile

La sorpresiva frase sobre Assadi desde un posible rival de la U

¡Cotillón mufa! Hacen la gran "UC 2011" en Copa Sudamericana 2025
Internacional

¡Cotillón mufa! Hacen la gran "UC 2011" en Copa Sudamericana 2025

Tatiele Silveira entrega una clase magistral sobre críticas de las redes
Colo Colo

Tatiele Silveira entrega una clase magistral sobre críticas de las redes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo