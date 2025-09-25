La llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima tendrá su gran desenlace esta jornada cuando choquen por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Si bien el marcador fue empate sin goles en el duelo jugado en Lima, la temperatura de los dos equipos la han subido los hinchas en los dos encuentros.

Ahora fueron hinchas del cuadro peruano los que amenazaron desde Coquimbo, donde dejan en duda el que no estén presentes esta jornada en el partido.

Así al menos lo cuentan en una fotografía publicada en redes sociales, donde se muestran dentro del reducto en el puerto Pirata.

¿Qué dijeron los hinchas de Alianza Lima en Coquimbo?

Fue en plataformas digitales de los hinchas de Alianza Lima donde publicaron una fotografía con un fuerte mensaje, donde amenazan con la opción de entrar al estadio.

“El ingreso no es impedimento para acompañarte” dejan escrito en un posteo en redes sociales.

En la fotografía se puede ver un hincha de Alianza dentro del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde muestran un lienzo y desafían a la autoridad.

