Han sido horas movidas para los hinchas de Universidad de Chile luego que se filtrara la nueva camiseta del 2026. Confeccionada por la marca Adidas, esta contará con un diseño bastante rupturista, rompiendo con modelos algo más clásicos de años anteriores.

Esto lo decimos porque tendrá un tono bastante más oscuro con bastante presencia del rojo, en una suerte de combinación difuminada se combinará con el azul en algo que de seguro dará mucho de qué hablar.

Sin embargo, esta no es la única indumentaria del bulla que salió a luz en esta jornada, ya que también se reveló la camiseta visitante que usará el Romántico Viajero en la próxima temporada. Y ojo, que esta al parecer sí que vuelve a los clásico a diferencia de la de local.

La nueva camiseta visitante de Universidad de Chile 2026

Nuevamente fue el sitio especializado Footy Headlines el encargado de dar a conocer esta nueva camiseta del cuadro universitario, la que cambia bastante respecto al color utilizado en este 2025 que nos deja.

De acuerdo al mencionado medio, esta deja en el pasado el rojo para pasar al blanco, mismo color que la U utilizó en la época del ballet azul para sus compromisos siendo foráneo y que se mantuvo hasta inicios de este milenio.

La posible nueva camiseta de Universidad de Chile para la temporada 2026. | Foto: Footy Headlines.

Además, es en los detalles donde el azul y el rojo juegan, pero literalmente a bandas separadas. Mientras el azul dice presente en la manga y zona derecha la camiseta, el rojo hace lo mismo en la izquierda. Por último, el cuello está inspirado en el modelo del 2006 diseñado por Adidas para algunos clubes europeos en esta temporada 2025-26.

La supuesta imagen generada con IA de la nueva camiseta visitante de la U 2026. | Foto: Footy Headlines.

Cabe destacar que a partir de esta camiseta algunos usuarios crearon supuestas imágenes con inteligencia artificial, donde se ve a referentes del actual plantel posando con esta nueva indumentaria.

La U iniciará su pretemporada para el 2026 el próximo 5 de enero, donde todo el equipo debe presentarse para los primeros controles médicos tras el periodo de vacaciones. Se espera que para ese entonces esta nueva camiseta ya haya sido oficializada.