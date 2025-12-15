Universidad de Chile vive días de decisiones importantes de cara al 2026. Los azules deben resolver la salida de Gustavo Álvarez y comenzar a planificar una temporada donde esperan tomarse varias revanchas tras un año algo decepcionante.

Para lograr estos objetivos es que la U necesita hacer una renovación total. Y ojo, que no hablamos del plantel o los jugadores, sino que de la camiseta que el Romántico Viajero utilizará para la temporada 2026.

Y es que de cara al próximo año en la redes sociales ya comenzó a circular lo que será la nueva camiseta del bulla confeccionada por Adidas, quienes se la jugaron con un modelo que rompe con todo lo convencional que hemos visto en los últimos años.

ver también El video de Navidad en U de Chile: compraron regalos para el amigo secreto en el plantel

La nueva camiseta de Universidad de Chile para el 2026

Fue el sitio especializado Footy Headlines el encargado de dar a conocer esta nueva indumentaria de los azules, la que tendrá un tono bastante más oscuro con bastante presencia del rojo, dejando atrás los detalles blancos que se han visto en los últimos diseños.

Se filtraron imágenes de la realización de la campaña para presentar la nueva camiseta de Universidad de Chile. | Foto: Footy Headlines.

Salvo el blanco en el logo de Adidas y la publicidad de Jugabet, será bastante poca la presencia de ese color en esta indumentaria, ya que en la parte frontal habrá una suerte de combinación difuminada entre el azul y el rojo.

Publicidad

Publicidad

Esta será la camiseta 2026 de Universidad de Chile confeccionada por Adidas. | Foto: Archivo.

Cabe recordar que Universidad de Chile renovó su histórico contrato con Adidas en agosto de este 2025 por cinco temporadas más hasta fines de 2030. Este acuerdo tuvo un valor de US$ 23 millones, unos $4.6 millones anuales, para los azules.

ver también Universidad de Chile es el mejor equipo chileno del mundo según ranking de la IFFHS

La U comenzará su pretemporada el próximo 5 de enero, donde todo el plantel debe presentarse para los primeros controles médicos tras el periodo de vacaciones. Se espera que para ese entonces esta indumentaria ya haya sido oficializada.

Publicidad