Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

¡Modelo rupturista! Revelan la nueva camiseta Adidas de U de Chile para el 2026

La empresa alemana confeccionó un modelo que rompe con todo lo convencional en la historia de Universidad de Chile.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
La U tendrá nueva camiseta para afrontar el 2026.
© Photosport.La U tendrá nueva camiseta para afrontar el 2026.

Universidad de Chile vive días de decisiones importantes de cara al 2026. Los azules deben resolver la salida de Gustavo Álvarez y comenzar a planificar una temporada donde esperan tomarse varias revanchas tras un año algo decepcionante.

Para lograr estos objetivos es que la U necesita hacer una renovación total. Y ojo, que no hablamos del plantel o los jugadores, sino que de la camiseta que el Romántico Viajero utilizará para la temporada 2026.

Y es que de cara al próximo año en la redes sociales ya comenzó a circular lo que será la nueva camiseta del bulla confeccionada por Adidas, quienes se la jugaron con un modelo que rompe con todo lo convencional que hemos visto en los últimos años.

El video de Navidad en U de Chile: compraron regalos para el amigo secreto en el plantel

ver también

El video de Navidad en U de Chile: compraron regalos para el amigo secreto en el plantel

La nueva camiseta de Universidad de Chile para el 2026

Fue el sitio especializado Footy Headlines el encargado de dar a conocer esta nueva indumentaria de los azules, la que tendrá un tono bastante más oscuro con bastante presencia del rojo, dejando atrás los detalles blancos que se han visto en los últimos diseños.

Se filtraron imágenes de la realización de la campaña para presentar la nueva camiseta de Universidad de Chile. | Foto: Footy Headlines.

Se filtraron imágenes de la realización de la campaña para presentar la nueva camiseta de Universidad de Chile. | Foto: Footy Headlines.

Salvo el blanco en el logo de Adidas y la publicidad de Jugabet, será bastante poca la presencia de ese color en esta indumentaria, ya que en la parte frontal habrá una suerte de combinación difuminada entre el azul y el rojo.

Publicidad
Esta será la camiseta 2026 de Universidad de Chile confeccionada por Adidas. | Foto: Archivo.

Esta será la camiseta 2026 de Universidad de Chile confeccionada por Adidas. | Foto: Archivo.

Cabe recordar que Universidad de Chile renovó su histórico contrato con Adidas en agosto de este 2025 por cinco temporadas más hasta fines de 2030. Este acuerdo tuvo un valor de US$ 23 millones, unos $4.6 millones anuales, para los azules.

Universidad de Chile es el mejor equipo chileno del mundo según ranking de la IFFHS

ver también

Universidad de Chile es el mejor equipo chileno del mundo según ranking de la IFFHS

La U comenzará su pretemporada el próximo 5 de enero, donde todo el plantel debe presentarse para los primeros controles médicos tras el periodo de vacaciones. Se espera que para ese entonces esta indumentaria ya haya sido oficializada.

Publicidad
Lee también
¡Filtran la hermosa nueva camiseta de Colo Colo del 2026!
Colo Colo

¡Filtran la hermosa nueva camiseta de Colo Colo del 2026!

¡Filtran la nueva camiseta de Católica para la temporada 2026!
Universidad Católica

¡Filtran la nueva camiseta de Católica para la temporada 2026!

La nueva camiseta conjunta del West Ham y Iron Maiden
Internacional

La nueva camiseta conjunta del West Ham y Iron Maiden

Se zanja el futuro de Eugenio Mena en Universidad Católica
Universidad Católica

Se zanja el futuro de Eugenio Mena en Universidad Católica

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo