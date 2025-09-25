Una provocativa previa es la que se ha vivido con el partido en que Universidad de Chile debe recibir que Alianza Lima, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Todo, porque la prensa peruana ha ocupado cada situación en la ciudad de Coquimbo para ocuparla como una amenaza, como lo que ocurrió anoche afuera del hotel del cuadro limeño.

Esto, porque pese a que se había prohibido cualquier junta en las cercanías del hotel Enjoy, un grupo de hinchas visitantes se las ingenió para reunirse y apoyar a su equipo desde la calle.

Algo que fue captado por la prensa de su país, mientras en el hotel de la U se desarrollaba el hotelazo en el sector de El Faro.

Cerca de 15 hinchas se dejaron ver fuera del hotel en Coquimbo.

¿Qué pasó con los hinchas de Alianza Lima?

Los hinchas de Alianza Lima han vivido una particular llave contra Universidad de Chile en Coquimbo, donde han denunciado fuertes amenazas.

Pese a eso, se las ingeniaron para estar presentes afuera del hotel de Alianza Lima con un particular banderazo, que fue grabado por los medios.

“ A pesar del riesgo que asumen los hinchas de AL por lo sucedido ayer, algunos hinchas de AL aquí de Coquimbo y La Serena se han hecho presentes para respaldar al equipo”, explicaron.

