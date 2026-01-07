El mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026 sigue dando que hablar y con Colo Colo como uno de los protagonistas. El Cacique no quiere repetir los errores del centenario y se prepara para sumar algunos nombres, con viejos conocidos sonando.

Uno de los jugadores que nuevamente aparece en la órbita del Eterno Campeón es Jordhy Thompson. La lesión de Marcos Bolados deja un espacio vacante en ataque y no han sido pocos los que han pedido el retorno del jugador, quien partió al Orenburg de Rusia dejando una serie de polémicas fuera de la cancha.

La situación tiene más que atentos a los fanáticos albos, quienes se dividen por su caso. Aunque en las últimas horas se conoció información al respecto y con la que descartaron de plano que pueda regresar al Estadio Monumental.

Jordhy Thompson muy lejos de volver a Colo Colo

En Colo Colo buscan refuerzos, pero el nombre de Jordhy Thompson no es uno que tengan en los planes. Más allá del deseo del propio jugador de volver por una revancha, en el Cacique no están ni ahí con traerlo de vuelta por todos los problemas que generó.

Jordhy Thompson no está ni por si acaso en los planes de Colo Colo. Foto: Photosport.

El periodista Edson Figueroa fue consultado por el caso del Niño Joya en su canal de YouTube y remarcó que hoy no es parte ni de las opciones para reforzar al plantel. “No está en carpeta“, dijo.

De hecho y por si a alguien le quedaba una duda, el reportero albo le puso la lápida a cualquier chance de que Jordhy Thompson se sume en 2026. “No hay posibilidad que vuelva a Colo Colo“, sentenció.

Con esto, la lista de jugadores que podrían llegar al ataque del Cacique se reduce a tres nombres por ahora. Estos son Robert Morales (Toluca de México), Damián Pizarro (Udinese de Italia) y Daniel Castro (Deportes Limache), con los que podría haber novedades en las próximas horas.

Y es que es la tarde de este miércoles se llevará a cabo la reunión de directorio de Blanco y Negro en la que, además de aprobar salidas, puede haber sorpresas con refuerzos. Por lo menos uno de los mencionados podría aterrizar en esta jornada en el Estadio Monumental, lo que tiene más que expectantes a los hinchas.

Jordhy Thompson se queda sin ninguna opción de volver a Colo Colo. El extremo paga caro sus errores fuera de la cancha y es borrado por el Cacique aunque pida a gritos una revancha.

¿Cuáles son los números de Jordhy Thompson esta temporada?

En lo que va de temporada 2025/26, Jordhy Thompson ha logrado disputar un total de 19 partidos oficiales con el Orenburg de Rusia. En ellos ha aportado con 5 goles y 2 asistencias en los 1.264 minutos que acumula dentro de la cancha.