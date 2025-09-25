Universidad de Chile y Alianza Lima definen la clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana. Un ex jugador chileno que se hizo un nombre en los Íntimos, habló de lo que será el duelo.

El Romántico Viajero intentará meterse entre los cuatro mejores de la “otra mitad de la gloria”, para lo cual deben vencer al equipo peruano. El empate sin goles conseguido en Lima los deja bien posicionados, pero el partido de vuelta promete ser complejo.

El campeón chileno con Alianza Lima

Rodrigo Pérez fue un destacado lateral del fútbol chileno, con pasos por O’Higgins, Cobreloa y Unión Española, entre otros. El ex jugador de La Roja jugó en Alianza Lima en el año 2006 y ahí fue campeón, por lo que conoce muy bien al equipo peruano y lo que será la llave con la U.

“Creo que será un partido cerrado, ambos equipos están con la ilusión de seguir avanzando. Alianza hace mucho tiempo que no hacía las cosas bien en el plano internacional, pero la U también tiene los argumentos para poder clasificar a la semifinal”, indicó Pérez a Radio ADN.

Si bien U. de Chile será local en la vuelta, el también campeón con Cobreloa asegura que será un encuentro equilibrado. “No sé si será un partido tan abordable para la U, sobre todo por lo parejo que fue el encuentro en Lima. Cada uno se juega su opción. Va a ser un lindo partido. Que gane el que haga mejor las cosas“, explicó.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez recibirán a Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, sin público. Esta última situación se debe a la sanción recibida tras los incidentes ocurridos contra Independiente en Avellaneda. Pese a esto, Rodrigo Pérez aseguró que la U solo debe concentrarse en la cancha.

Rodrigo Pérez y Fernando Martel en Alianza Lima en 2006. Imagen: Archivo

“Los temas extrafutbolísticos siempre van a pasar. La U solo tiene que preocuparse de jugar bien y seguir avanzando“, cerró Pérez. El partido del Romántico Viajero ante los Íntimos será este jueves a las 21:30 horas.