Eduardo Vargas ya dio sus primeras palabras como nuevo jugador de la U de Chile. El recordado goleador de la Copa Sudamericana 2011 retornó como un emblema e hincha más del equipo azul, dejando aplaudidas frases.

“Tengo muy lindos recuerdos de cuando estuve acá en mi primera etapa. Siempre me recuerdan la Sudamericana, los goles que hice, levantando la copa. Siempre cuando lo veo se me eriza la piel y ahora estoy acá para volver a hacerlo”, partió diciendo.

Pero una de las decisiones más llamativas fue la dorsal que ocupará Turboman. Pese a haber brillado con la “17” en sus campañas anteriores con el Bulla, el ex Audax Italiano optó por ocupar la “11” en su regreso.

Eduardo Vargas revive la historia en U de Chile

En declaraciones al sitio oficial de U de Chile, Eduardo Vargas contó el por qué de su decisión para ocupar la “11” en la espalda. El artillero fue claro en decir que además de goles, quiere rendir homenaje.

“Me gusta el número 11, espero representarlo bien porque lo han llevado jugadores que son ídolos del club. Quiero estar a la altura”, dijo el delantero que retorna al CDA.

Es ahí donde los hinchas azules recordaron la figura de Marcelo Salas, quien marcó una generación con sus goles en la U. Por eso, Vargas le mandó recado a la fanaticada en su regreso.

“Decirle a toda la gente que estoy feliz de estar de vuelta. Intentaré dar lo mejor en cada partido. Ya lo vengo imaginando el reencuentro en el Nacional con la gente, lo imagino hace tiempo”, cerró.

