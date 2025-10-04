Universidad de Chile debe tomar algunas decisiones importantes en torno a su plantel cuando finalice este 2025. La idea es que el equipo de Gustavo Álvarez se mantenga competitivo y para eso será clave reforzarlo en el próximo mercado de fichajes.

En ese sentido ya van sonando algunos nombres que la U tendría en carpeta para potenciarse de cara a la próxima temporada. Y ojo, que hay un elenco capitalino que la U tiene en la mira para buscar jugadores: Audax Italiano.

El cuadro de La Florida tiene dos futbolistas que destacan en la lista de candidatos de la U para reforzarse en mercado que se viene. Sin embargo, antes de llegar a cualquier tipo de acuerdo será necesario hacer las paces con uno de ellos.

ver también “Lo ha hecho muy bien”: Bichi Borghi elige al mejor refuerzo de U. de Chile en años

Los dos jugadores de Audax Italiano que la U quiere

De acuerdo a información entregada por el sitio BolaVip Chile, los azules tiene en carpeta para el 2026 a Eduardo Vargas y Tomás Ahumada. En el caso de Turboman su contrato es hasta diciembre de este año, aunque podría extenderse por todo el 2026 si ambas partes así lo quieren.

Por su parte el meta de 24 años tiene vínculo con los audinos hasta diciembre del 2027, por lo que la U deberá sentarse a negociar si se quiere quedar con su pase. Acá el posible retiro de Cristopher Toselli sería clave para que la U busque un relevo a la altura para Gabriel Castellón.

El arquero Tomás Ahumada también está en la carpeta de Universidad de Chile para el 2026. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Lo que más llama la atención en este listado es la presencia de Eduardo Vargas. El delantero de 35 años tuvo la posibilidad de volver hace unos meses a la U, pero optó por vestir la camiseta itálica, donde tampoco ha destacado por sus goles.

ver también Rodrigo Herrera le cierra la puerta de la U de Chile al posible fichaje de una gran figura de Coquimbo

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile por la Liga de Primera 2025?

El próximo encuentro de los azules será ante Palestino el lunes 13 de octubre a partir de las 16:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 24 del certamen local.