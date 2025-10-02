Universidad de Chile pasa por un gran presente, pero a pesar de eso, ya tiene los ojos puestos en el futuro y comienza a preparar lo que será la temporada 2026 donde revelan ya puso sus ojos en una de las figuras de uno de sus rivales del campeonato nacional.

Los azules consiguieron recientemente la Copa Chile tras vencer a Colo Colo, consiguieron la clasificación a semifinales de Copa Sudamericana y además, marchan en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, lo que con ese resultado les permite ingresar en la fase de grupos de la sudamericana.

A pocos puntos del segundo lugar, posición que da la clasificación a Libertadores, la U se la jugará en las fechas que resta para lograr ese objetivo y ya pensaría en los refuerzos para el próximo año.

ver también Revelan los tres jugadores que U de Chile quiere renovar sí o sí entre varios que terminan contrato

El inesperado fichaje que busca la U de Chile

Según revela Renzo Luvecce, también conocido como “El maestro pichangero”, los azules pusieron sus ojos en Matías Palavecino, jugador argentino que milita en Coquimbo Unido y cuyo contrato finaliza a finales de este año.

“Me cuentan que desde las Universidades hicieron un par de llamados a su entorno para saber más de su situación contractual a futuro“, explicó.

El volante de 27 años es una de las figuras del equipo y aún no renovaría con los Piratas. “Seguramente conversarán con la dirigencia en un par de semanas para ver una posible renovación, pero La U y UC ya piensan en 2026. Si queda libre, es buen negocio para ellos”, explicó Lucevve.

Publicidad

Publicidad

Matías Palavecino despertó el interés de la U/Photosport

El jugador lleva 22 partidos jugados esta temporada, sumando 6 asistencias y tres goles.

La carrera de Matías Palavecino

El jugador comenzó su carrera profesional en Rosario Central el 2018, también suma un paso por la liga de Chipe en donde jugó en ASIL Lysi EL 2019. Luego de esto, regreso a Argentina sumándose a Gimnasia y Esgrima y pasando por equipos como Patronato y Belgrano.

En Chile el argentino suma dos pasos por la liga, el 2023 hizo su debut junto a los Piratas, regresando a argentina el 2024, regresando este año y convirtiéndose en una de las figuras del campeonato nacional.

Publicidad