U de Chile clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana al vencer por 2-1 a Alianza Lima en Coquimbo. Los azules se permiten soñar con la otra mitad de la gloria enfrentando en octubre a Lanús.

Y si mientras las radios peruanas eran desazón, como también resignación al resultado, por contraparte las emisoras chilenas eran éxtasis y alegría por el resultado.

No importando que fueran FM, AM u online, las radios nacionales demostraron a través de sus relatores que los azules quieren conquistar nuevamente el continente en la Copa Sudamericana.

Mientras en Perú es resignación, las radios chilenas vibraron con U de Chile

“Me contaron que la Copa Sudamericana sueña con volver a la vitrina de la U, hoy tengo que rugir, hoy tengo que ganar para el sendero continuar”, fue parte del primer gol de Assadi en U de Chile.

Mientras que para el segundo tanto de Javier Altamirano fue así: “Un regalo maravilloso para los hinchas del Romántico Viajero. El arco sur recibe este balonazo con clase, talento y maestría”.

Otro insigne relator es José Pepe Hormazábal, quien en Deportes en Agricultura también lo dejó todo. En el primer tanto de Lucas Assadi así lo grita: “Eres tú el elegido Lucas Assadi para abrir la cuenta, y para tocar el cielo con las manos, la U tiene derecho a soñar”.

Mientras que para Javier Altamirano, el histórico azul lo relató de esta manera: “Para soñar en colores, para soñar en corazón abierto, sacó un remate espectacular, pero qué remate de Altamirano. Pero qué gol, fantasía de gol, señores”.

En tanto, Ernesto Díaz Correa para Cooperativa Deportes también fue una de las voces que le dio vida al partido de U de Chile. En el gol de Lucas Assadi aludió a la canción de Los Miserables, “el crack”: “Sueños de niñez, pichangas de barrio, cara sucia, sudor y barrio… Siempre está, papá”, relató.

Mientras que para el tanto del Otaku azul Javier Altamirano fue así: “¡Vamos la U, no afloje! Recontra golazo de Javi Altamirano, colosal, magistral, define notable, finito le pegó” junto a su clásico “pelota en la red, pelota en la red, mató, mató”.

Los portales partidarios azules también dejaron la voz

Los medios partidarios también entregaron una cuota de emoción a la jornada en Coquimbo con U de Chile. La Magia Azul fue un ejemplo en la voz de Cristián Cavieres, conocido como Cavigol.

En el primer gol de Assadi dijo: “Apareció el genio con la clase, la calidad, el sello del número 10 y al segundo palo nada puede hacer Vizcarra. Apareció Lucas, el genio”.

Mientras que para el tanto de Javier Altamirano, Cavigol lo expresó así: “Qué zurda mágica, como los viejos tiempos, como esas zurdas que metía Leonel, como tantos zurdos en la historia de esta camiseta mágica”.

Otro desgarrador relato es el de Alfonso Zúñiga para La Voz Azul. En el primer tanto, lo dejó todo: “El pelotazo largo de Sepúlveda para Lucas Assadi, se escucha el fuego sagrado en el puerto de Coquimbo por el gol de La Fiera”, gritó.

Mientras que para el segundo de Javier Altarmirano, el relator del medio partidario azul presente en Coquimbo fue así: “Lo pedía el partido, el sueño está cada vez más cerca, el sueño sudamericano está ahí, todavía queda por jugar pero por Dios… ¡Es una bocanada de aire fresco!“, expresó.

