U de Chile venció a Alianza Lima por 2-1 y clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo.

El duelo se disputó sin público en las tribunas, dado el castigo que tienen los azules tras la barbarie de Avellaneda y del que buscan bajar en la Conmebol en los próximos días.

Por eso, las únicas maneras de seguir el partido eran por la transmisión televisiva oficial, como por las radios. En Perú, el resultado contra los Íntimos cayó casi como patada en la guata.

ver también Gustavo Álvarez fue acorralado para que entregue una respuesta: “¿Se va a la selección de Perú?”

Radios peruanas devastadas tras victoria de U de Chile

Alianza Lima quedó en el camino en la Copa Sudamericana y tras el partido era algo que lamentaba Eryc Castillo en conversación con la señal peruana de DSports.

ver también Le anotó a U de Chile, quedó fuera de la Sudamericana y se juramenta: “Hay revanchas en el fútbol”

Pero las emisoras de ese país que transmitieron el partido fueron desazón, y a la vez resignación una vez consumado el resultado, como el paso de la U a la semifinal.

Vamos al VAR de RPP, una de las más prestigiosas, se lamentó pero le dio la derecha a los azules. “Fastidiado por el partido, pensé que Alianza iba a dar más, tuvo un chispazo, y en ese chispazo encontró el gol, creo que la U de Chile fue mejor“, expresó el conductor del espacio.

Publicidad

Publicidad

Uno de sus compañeros de panel agregó: “Fue decepcionante lo de Alianza Lima, más allá de la eliminación que fue peleada. Fue un equipo que tuvo carácter en el segundo tiempo, poco fútbol. El 2-1 termina siendo decorativa. En el balance estuvo mejor U de Chile”, dijo.

Javier Altamirano y Lucas Assadi anotaron en la victoria de U de Chile ante Alianza Lima. Foto: Andres Pina/Photosport.

Publicidad

Publicidad

Pero el relato peruano más viral lo protagonizó el Diario Líbero. Uno de los medios deportivos más importantes transmitió el encuentro en sus redes, y la reacción de quienes estaban en la mesa da vueltas.

“Dentro del área Assadi… ¡Gol! Gol de la U de Chile”, dijo el relator del mencionado periódico peruano que provocó la reacción de su comentarista que fuer viral: “Ta’ mare…”, mientras tomaba su taza sin creer el tanto del 10 azul.

La reacción de Diario Líbero al gol de Lucas Assadi. Foto: Captura Líbero.

Publicidad

Publicidad

Ya en el segundo tanto, la reacción fue de absoluta resignación: “Puta madre”, comentó, a lo que otro de sus compañeros no lo podía creer. “Qué hijo de puta, es un golazo de Altamirano”, sin dar crédito a la escena.

En el segundo gol, de Javier Altamirano, ya no podían creer. Foto: Captura Líbero.

Revisa lo que dijeron:

Publicidad

Publicidad