U de Chile avanzó a la semifinal de la Copa Sudamericana al vencer por 2-1, en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, a Alianza Lima en los cuartos de final de vuelta.

Un resultado que lo abrochó desde bien temprano Lucas Assadi, y que en el segundo tiempo lo iba a complementar Javier Altamirano. Hasta ahí, toda la tranquilidad azul.

Pero la cuota de incertidumbre en el compromiso, y que a la vez hizo ilusionar a los Íntimos de La Victoria vino de la mano de este jugador que, desde ya, se juramenta una revancha.

Anotó a U de Chile pero desde ya se juramenta una revancha

Fue en el minuto 64′ cuando Alianza Lima puso la duda en el estadio del puerto de Coquimbo, en una jugada que nació de una duda en el fondo azul. Esto, lo aprovechó de buena manera Eryc Castillo, quien se lamentó luego de la derrota por el resultado.

El extremo de 30 años le pudo anotar a la U en el duelo de revancha, pero también señaló que tras quedar fuera de la Copa Sudamericana deben enfocarse en volver a pelear en 2026.

“Hay que seguir trabajando, hay revanchas en el fútbol, tenemos que levantar la cabeza, Dios permitirá que las cosas sigan mejorando”, dijo el ecuatoriano a De Fútbol Se Habla Así de DSports Perú.

Luego, comentó que en el cuadro Íntimo tienen la convicción de que el próximo año se les dará una revancha, que por ahora se queda en cuartos de final de Copa Sudamericana.

“Tenemos convicción de meternos a un campeonato internacional en el próximo año, el grupo que tenemos es maravilloso, el fútbol da revanchas y sería bonito el año que viene competir de nuevo“, puntualizó al canal deportivo.

El próximo desafío de Alianza Lima

Alianza Lima ahora solo debe pensar en la Liga 1 peruana en su jornada 11, cuando visite a Cienciano este domingo a las 20:00 hrs de Chile en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar.