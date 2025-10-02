La teleserie de Independiente con Universidad de Chile suma un nuevo capítulo en Argentina, luego de los gravísimos hechos vivido en la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Un duelo que fue cancelado por la Conmebol que terminó con hinchas heridos y con tremendos castigos para ambas instituciones, pero con la clasificación para los azules, quienes después vencieron a Alianza Lima para meterse en las semifinales.

Pero en Avellaneda todavía no han dado vuelta la página, porque en una de las protestas en contra de la dirigencia liderada por Néstor Grindetti nuevamente apunta en contra de la U.

Esto por una denuncia que tiene que ver con las entradas que fueron vendidas a los hinchas chilenos, donde apuntan que al realizar un segundo proceso de tickets esa plata se perdió.

Los hinchas de U de Chile en el duelo contra Independiente. Foto: Fotobaires/Photosport

ver también Milad dispara la ilusión de la U de Chile en la llave vs Lanús por la Sudamericana: “Siempre está la disposición”

¿Qué denuncian en Independiente con U de Chile?

Fue el sitio Espacio Rojo quienes mostraron las movilizaciones de la hinchada de Independiente en contra de la dirigencia, donde han tenido una pésima campaña en el fútbol argentino, sumado a otros problemas.

Publicidad

Publicidad

Pero uno de los hechos que todavía está caliente en Buenos Aires tiene que ver con lo que pasó con Universidad de Chile, donde ahora apuntan a una nueva denuncia.

Fue en uno de los lienzos puestos afuera de la sede del club en Avellaneda, donde apuntan que cuando se incrementó el número de entradas a los hinchas chilenos esas platas no fueron al club.

“Nos regalaron de local: 3.500 entradas vendidas vs Universidad de Chile, 1.500 al bolsillo de los dirigentes”, dice uno de los lienzos que forma una nueva polémica en ese país.

Publicidad

Publicidad

Mira la foto: