Universidad de Chile ya piensa en la conformación del plantel para el próximo año, considerando que el Chuncho se fue cayendo en la Liga de Primera y ya asoma un fracaso no ganar el título, incluso hipotecando una posible clasificación a Copa Libertadores 2026.

Eso en paralelo a las semifinales de Copa Sudamericana, donde los azules enfrentarán a Lanús con la ilusión latente de meterse en la final del segundo torneo continental de clubes de la Conmebol.

Y por eso en la U ya se mueven con las renovaciones. De hecho, Azul Azul ya aseguró la continuidad de Israel Poblete y Javier Altamirano. Ahora el Chuncho se aboca a tres prioridades.

Varios terminan contrato, la U tiene prioridad por Díaz, Aránguiz y Hormazábal

Tal como informó el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, “las prioridades para renovar en Universidad de Chile, acá están los nombres: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Fabián Hormazábal. Son prioridad uno. Ya han habido conversación“.

“Lo de Charles Aránguiz, con minutaje incluido de renovación automática, pero no es que cumpla con los minutos y está renovado altiro“, agregó.

El reportero azul sentenció que “lo de Marcelo Díaz, también está dentro de las prioridades y será jugador de la U hasta que él decida poner fin a su carrera. Va a ir renovando año a año con la U. Dicen en la U que es el caso menos complejo para negociar. Ambos quieren seguir al menos una temporada”.

Además de las tres figuras mencionadas, en la U terminan contrato a fin de año los arqueros Cristopher Toselli y Pedro Garrido; más Ignacio Tapia, Flavio Moya, Ignacio Vásquez, Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras.