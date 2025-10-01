Universidad de Chile otra vez protagoniza una polémica con la ANFP por la programación de los partidos. Esta vez, Gonzalo Fouillioux dio su opinión sobre la controversia.

El Romántico Viajero está en la semifinal de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Lanús. Para el Bulla, son los partidos más importantes del año tras quedar lejos de la lucha por el título local. Sin embargo, en medio de esta llave tendrán que enfrentar a Universidad Católica.

Fouillioux apoya la postura de U. de Chile

La U jugará la ida contra el Granate el 23 de octubre, luego se medirá ante la UC el 26 y luego enfrentarán otra vez a Lanús el 30. Un apretado calendario que desde los Azules quieren modificar, pero que desde la ANFP no han mostrado voluntad a hacerlo. Esto molestó a Gonzalo Fouillioux.

“Yo creo que acá la ANFP se está apegando a un reglamento a la letra, pero no aun espíritu, el espíritu en el fondo lo que quiere decir es que un equipo que está jugando semifinales de un torneo internacional, no tiene que tener un partido en 72 horas, el reglamento y la literalidad habla del partido previo, pero el espíritu no diría antes o después, el espíritu es que no juegue 72 horas ni antes ni después de esos partidos”, explicó en Balong Radio.

El periodista incluso recordó que a Colo Colo le suspendieron un partido por la celebración del centenario. “No se está respetando el espíritu, pero si la literalidad de la norma. A mí me parecería bien si de hoy es más tenemos esto, si este es el escenario, porque este año fue el chiste de los partidos suspendidos, Colo Colo hizo una comida de gala, que al final tuvo que hacer algo más chico y se suspendió un partido“, agregó.

Universidad de Chile ya había tenido problemas con la ANFP por una situación similar, cuando querían postergar la Supercopa ante Colo Colo previo a enfrentar a Alianza Lima. Finalmente debieron jugar y terminaron goleando por 3-0.

“Hubo clubes que no tenían estadio para jugar, Católica en su momento con Unión Española, algo mucho peor, un partido que no se jugó cuando Santiago Morning en el día no estaba la cancha en condiciones porque era una miseria y suspendieron el partido, Palestino hace muy poco tenía un viaje a La Paz y lo suspendieron“, cerró Gonzalo Fouillioux.