Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Yáñez quema todo y exige que la U juegue como sea el clásico universitario: “La exigencia es mínima”

El ex delantero se mostró completamente contrario a la idea de que el duelo entre la U y la UC sea reprogramado.

Por Patricio Echagüe

La U se mostró en contra a jugar con la UC entre medio de su llave ante Lanús.
© Photosport.La U se mostró en contra a jugar con la UC entre medio de su llave ante Lanús.

La polémica en la Liga de Primera 2025 está instalada luego que la ANFP oficializará la programación de las fechas posteriores al parón por el Mundial Sub 20. Ahí se verán las caras Universidad de Chile y Universidad Católica en un nuevo clásico, en una jornada que no gustó para nada a los azules.

Y es que el duelo quedó pactado para el domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Claro Arena. Si miramos el calendario, queda a la vista todos que estará entre medio de los dos partidos que la U jugará ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Por lo mismo ya se habla de una más que segura suspensión del compromiso, algo que no gustó para nada a Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que la U debe jugar como sea en la fortaleza cruzada.

El director más polémico de U de Chile explota contra la ANFP: “Después quieren estar en la foto”

ver también

El director más polémico de U de Chile explota contra la ANFP: “Después quieren estar en la foto”

“Es una burrada suspender partidos”

El ex delantero partió diciendo que “me parece que la exigencia es mínima y una burrada tremenda suspender partidos. Al fútbol chileno le falta competitividad. Los jugadores llevan tres meses sin jugar de manera continua”.

El duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Claro Arena será clave para el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2026. | Foto: Photosport.

El duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Claro Arena será clave para el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2026. | Foto: Photosport.

“Pongámonos exigentes y que el futbolista tenga el sacrificio. No puede ser que les estén dando una semana de descanso y suspender partidos porque van a llegar cansaditos. Eso nos daña el nervio competitivo”, concluyó.

Publicidad

Cabe recordar que la U jugará ante Lanús el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional. Por su parte la vuelta quedó para el jueves 30 a las 19:00 (hora de Chile) en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Pablo Milad asegura que U. de Chile no pedirá postergar el clásico con la Católica: “Le conviene jugar”

ver también

Pablo Milad asegura que U. de Chile no pedirá postergar el clásico con la Católica: “Le conviene jugar”

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile por la Liga de Primera 2025?

El próximo encuentro de los azules en el torneo será ante Palestino el lunes 13 de octubre a partir de las 16:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 24 del certamen local.

Lee también
Duro palo y exigencia de campeón de Libertadores a Colo Colo
Colo Colo

Duro palo y exigencia de campeón de Libertadores a Colo Colo

Pato Yáñez destapa el grave problema de la Roja Sub 20
Selección Chilena

Pato Yáñez destapa el grave problema de la Roja Sub 20

Pato Yáñez apunta al culpable del empate de la U: "Tiró todo"
U de Chile

Pato Yáñez apunta al culpable del empate de la U: "Tiró todo"

Video: El golazo de Bolados en el amistoso de Colo Colo ante Unión
Colo Colo

Video: El golazo de Bolados en el amistoso de Colo Colo ante Unión

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo