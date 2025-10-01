La polémica en la Liga de Primera 2025 está instalada luego que la ANFP oficializará la programación de las fechas posteriores al parón por el Mundial Sub 20. Ahí se verán las caras Universidad de Chile y Universidad Católica en un nuevo clásico, en una jornada que no gustó para nada a los azules.

Y es que el duelo quedó pactado para el domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Claro Arena. Si miramos el calendario, queda a la vista todos que estará entre medio de los dos partidos que la U jugará ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Por lo mismo ya se habla de una más que segura suspensión del compromiso, algo que no gustó para nada a Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que la U debe jugar como sea en la fortaleza cruzada.

“Es una burrada suspender partidos”

El ex delantero partió diciendo que “me parece que la exigencia es mínima y una burrada tremenda suspender partidos. Al fútbol chileno le falta competitividad. Los jugadores llevan tres meses sin jugar de manera continua”.

El duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Claro Arena será clave para el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2026. | Foto: Photosport.

“Pongámonos exigentes y que el futbolista tenga el sacrificio. No puede ser que les estén dando una semana de descanso y suspender partidos porque van a llegar cansaditos. Eso nos daña el nervio competitivo”, concluyó.

Cabe recordar que la U jugará ante Lanús el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional. Por su parte la vuelta quedó para el jueves 30 a las 19:00 (hora de Chile) en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile por la Liga de Primera 2025?

El próximo encuentro de los azules en el torneo será ante Palestino el lunes 13 de octubre a partir de las 16:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 24 del certamen local.