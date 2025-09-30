Universidad de Chile está representando al fútbol chileno en torneos internacionales. En semifinales de Copa Sudamericana debe enfrentar a Lanús, en duelos que se jugarán el 23 y 30 de octubre.

Entre esos dos partidos, el fútbol chileno tiene fijada la Fecha 24, justo en la que se debe jugar el clásico universitario entre Universidad Católica y el elenco de Gustavo Álvarez.

El entrenador de la U siempre pone reservas antes o después de los partidos internacionales. Pasó recién, ante La Serena, y anteriormente contra Deportes Limache, en la previa de Botafogo.

Por eso en el CDA esperaban suspender ese partido, pero eso no será posible: la ANFP fijó el clásico universitario para el domingo a las 12.30 horas. Es decir, tres días antes del duelo de vuelta en Argentina.

La U jugará contra Católica en medio de sus duelos de Copa Sudamericana

U. de Chile deberá planificar el clásico entre la Sudamericana

De esta manera, Álvarez deberá planificar el clásico universitario entre los partidos de Copa Sudamericana. Una fecha en la que en Argentina no habrá fútbol, por las elecciones que habrá en ese país ese fin de semana.

Publicidad

Publicidad

Por esto es que físicamente la “U” puede estar en desventaja y el entrenador de los azules pensar en usar muchos suplentes en el duelo que se disputará en el Claro Arena.

ver también Prensa argentina da luces del motivo por el que Carlos Palacios no está en la selección chilena

Eso sí, hay una ventaja para los azules: el partido previo a la ida ante Lanús, que debe jugar contra Palestino, no se realizará el fin de semana anterior y tendrá varios días de descanso.

De hecho, fue programado en medio del Mundial Sub 20, ya que se jugará el 13 de octubre en Santa Laura, a las 16 horas. Esto ya que el Nacional no estará disponible por la cita mundialista.

Publicidad