La selección chilena se prepara para lo que será su primer amistoso luego del fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja tendrá un choque ante Perú en octubre próximo, para el que tendrá un gran ausente en las filas: Carlos Palacios.

A pesar de su alza en Boca Juniors, la Joya no apareció en la nómina que entregó el Equipo de Todos para el encuentro. Pese a que semanas atrás se juntó con Nicolás Córdova, el ex Colo Colo sigue sin poder hacer su regreso luego de su marginación con Ricardo Gareca.

Los rumores sobre los motivos no se hicieron esperar, pero en Argentina revelaron la que puede ser la razón por la que no fue considerado. Y esto no tiene otra explicación que su físico, el que le ha pasado la cuenta en los últimos días.

El físico deja afuera de la selección chilena a Carlos Palacios

La ausencia de Carlos Palacios en la nómina de la selección chilena tiene a los hinchas inquietos. No son pocos los que quieren ver de vuelta a la Joya en la Roja, pero por ahora tendrán que seguir esperando.

Carlos Palacios nuevamente no apareció en la nómina de la selección chilena. Foto: Photosport.

Al no haber aparecido en la lista contra Perú, muchos quieren conocer los motivos. Si bien desde la ANFP no han dicho nada, la prensa argentina entregó un detalle que puede dejar todo más claro.

Publicidad

Publicidad

Según explicó TyC Sports, Carlos Palacios todavía no logra recuperarse de las molestias que lo marginaron del choque ante Defensa y Justicia este fin de semana. De hecho, pensando en el cruce con Newell’s Old Boys este domingo, remarcaron que sigue con chances de quedarse afuera.

ver también Boca Juniors de Miguel Ángel Russo no sabe sumar en el torneo argentino sin Carlos Palacios

“¿Y Palacios? Si logra dejar atrás su problema muscular en tiempo récord, todo indica que volverá a su lugar en el once por Alan Velasco, quien no pudo aprovechar la oportunidad ante Defensa. Aunque los altibajos del chileno en el último tiempo son insoslayables, también es un hecho que el equipo perdió a un enlace clave que le da juego al equipo y une las líneas entre el doble cinco y la delantera“, señalaron.

De esta forma, habrá que esperar para saber si es que será considerado o no para enfrentar a Newell’s. Si llega a ocurrir, el cuerpo técnico interino del Equipo de Todos deberá dar las explicaciones correspondientes.

Publicidad

Publicidad

Carlos Palacios está recuperándose en Boca Juniors y tendrá que mirar a la distancia a la selección chilena. La Roja inicia un nuevo ciclo sin la Joya, por ahora, por temas físicos.

¿Cuáles son los números de Boca Juniors?

Carlos Palacios no fue considerado en la selección chilena pese a que ha disputado 28 partidos oficiales en total con Boca Juniors esta temporada. En ellos ha aportado con 3 goles y 4 asistencias en los 2.109 minutos que acumula dentro de la cancha.

ver también “Un alivio”: la insólita reacción de River Plate y Boca Juniors a nueva nómina de la Roja

¿Cuándo juega Chile?

Sin Carlos Palacios en sus filas, la selección chilena se enfoca en lo que será su amistoso ante Perú. La Roja recibirá a la Bicolor el próximo 10 de octubre con horario por definir en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Publicidad