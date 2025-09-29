“Un alivio”: la insólita reacción de River Plate y Boca Juniors a nueva nómina de la Roja

La selección chilena ya tiene nómina lista para el próximo amistoso que se jugará en fecha FIFA. Estar fuera del mundial 2026 en la nfp decidieron aprovechar la instancia y disputarán un nuevo clásico contra Perú.
El combinado nacional cuenta con varias sorpresas como Luca Assadi, Lucas Cepeda, Vicente Pizarro, Javier Altamirano, Guillermo Maripán, Jaime Vargas, Marcelino Núñez, Gonzalo Tapia y Felipe Loyola.
ver también
Tras negativa de Nico Córdova: Sebastián Miranda convoca a Francisco Salinas a La Roja
Justamente el llamado de este último marcó un precedente en Argentina ya que es el único futbolista nacional desde el país trasandino que viene a sumar minutos por la Roja.
El volante nacional disputará el partido del 10 de octubre y que apunta a ser en el Bicentenario de La Florida. El tema es que dicho encuentro impedirá que el ex Huachipato pueda jugar por Independiente la fecha 12 ante Lanús, por lo que será baja para Gustavo Quinteros.
River Plate y Boca Juniors celebran nómina de Chile
Medida que sorpresivamente causó alivio en River Plate y Boca Juniors según indicó El Gráfico. ¿El motivo? Que ninguno de los dos clubes más importantes de Argentina sufrirán bajas en esta fecha FIFA.
Esto debido a que nombres como Paulo Díaz, Carlos Palacios y Williams Alarcón no fueron convocados por el cuerpo técnico de la roja. Lo que fue catalogado como alivio en la prensa transandina.
ver también
Con arquero de Primera B: Chile presenta nómina para amistoso con Perú en octubre
Esto hace referencia a que justamente se jugará una nueva fecha del torneo de clausura en Argentina y tanto River Plate como Boca Juniors debían disputar su respectivo partidos y por el mal momento que atraviesan ya no están con un margen de error como para seguir desaprovechando puntos.
Cabe consignar que en medio de la fecha FIFA, River visita a Sarmiento y Boca hará lo mismo ante Barracas Central.