Muchas veces se habla de que el mejor entrenador es el que sabe sacarle el máximo rendimiento a sus jugadores. Y eso ha ocurrido en los últimos meses con Clemente Montes en Universidad Católica.

La llegada de Daniel Garnero le dio otro aire al delantero de los cruzados, quien debido a su buen rendimiento vuelve a la selección chilena para el amistoso de octubre contra Perú.

A sus 24 años, está en un buen momento para poder mostrarse y lograr emigrar nuevamente, ahora más maduro, tras su breve paso por 6 meses en el Celta de Vigo B de España el 2023.

Clemente Montes ya estuvo en la selección chilena

No es primera vez que Montes está nominado a la Roja. De hecho fue parte de la Copa América 2021, la última que tuvo a todos los grandes referentes de la Generación Dorada.

Clemente Montes vuelve a la Roja

“Siempre es un orgullo vestir la camiseta de tu país y la de la selección adulta. Es un sueño de niño, desde cuando uno comienza este deporte”, comentó en aquella ocasión.

De hecho señaló que por estar con los futbolistas más importantes de Chile “en un principio estaba nervioso y tenso, pero a medida que fue pasando el entrenamiento me solté y me sentí más cómodo”.

Montes no jugó en ese torneo que dirigía Martín Lasarte, aunque sí acumula tres encuentros vistiendo la camiseta de la Roja.

El primero fue en un amistoso ante Bolivia ese 2021, en el que jugó dos minutos. A fines de ese año, enfrentó a Honduras y México en una gira a Norteamérica, siendo titular ante los aztecas.

Una nueva oportunidad le llega en un momento en el que espera tener un despegue definitivo y ser parte del recambio que tanto necesita el fútbol nacional.