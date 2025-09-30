La selección chilena ya piensa en el futuro tras cerrar otro desastroso proceso eliminatorio. Para tristeza de muchos el equipo de todos se quedó por tercer mundial seguido afuera, cerrando esta vez como el colista absoluto de Sudamérica.

Esta realidad ha dejado a varios en el continente choqueados, sobre todo por los años brillantes de la Roja que le permitieron codearse con los mejores del mundo y llegar a alcanzar un histórico bicampeonato en la Copa América.

Uno de los que se mandó un curioso análisis al respecto fue el argentino Gustavo Alfaro, actual DT de Paraguay, quien en charla con Directv aseguró que en una de esas Chile debió “sacrificar” una de las Copa América que ganó en el pasado para clasificar al mundial.

“Participar en una copa del mundo es algo único”

El DT del combinado paraguayo partió diciendo que “me tocó estar presente en el 2015 cuando ganaron su primera Copa América, así como también en el 2016 para la segunda, ambas ante Argentina. También estuve Rusia para la Copa Confederaciones, donde Chile hizo un torneo muy bueno jugando a un alto nivel”.

“Uno veía a esa selección chilena como casi segura en el mundial y terminó quedando fuera. Uno tiene que buscar las razones para entender eso”, agregó.

En ese sentido, Alfaro afirmó que “ahí hay que elegir, porque yo se que una estrella no se cambia nunca, pero si me dan a elegir entre ganar una Copa América o clasificar a un mundial, lo segundo es totalmente diferente. Participar en una copa del mundo es algo único”.

“Tal vez Chile vive las consecuencias de algunas cosas o algunos factores que si se corregían en algún determinado momento, hoy la realidad sería otra”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

La Roja regresará a la acción el 10 de octubre para enfrentar a Perú en un amistoso internacional. Este duelo se jugará en el Bicentenario de La Florida con horario por definir.

