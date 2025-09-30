Mientras la Roja Sub 20 afronta el Mundial en nuestro país, se dio a conocer la nómina de Chile para el equipo adulto en la próxima fecha FIFA. Ahí, Sebastián Miranda comandará un amistoso ante Perú con novedosos nombres.

Con miras a esa fecha que por calendario FIFA corresponde a la ventana del 6 al 14 de octubre, Chile tiene programado jugar ante Perú el 10 de dicho mes. Y el duelo ya trae polémica.

Es que si Nicolás Córdova tomó la selección chilena adulta en las Eliminatorias días antes del Mundial Sub 20 con sus dirigidos, su ayudante vivirá algo similar. Por ello, las críticas a la ANFP y la Federación no se hicieron esperar.

El problema de Chile con sus técnicos y el Mundial

José Tomás Fernández, periodista chileno en Brasil, desclasificó el lado B de la nómina de Chile para el amistoso de la categoría adulta contra Perú, en duelo a jugarse este 10 de octubre. El duelo se jugará en el Bicentenario de La Florida.

“No lo informan, pero dirige Sebastián Miranda, que asumirá para este partido intrascendente en vez de preparar el Mundial Sub 17. Es de una chacota que no tiene nombre”, acusó el comunicador.

Justamente, el DT ayudante de Nico Córdova en la Sub 20 tendrá el desafío del Mundial Sub 17 de Catar posteriormente, teniendo que tomar la selección de Chile adulta por no haber más nombres.

La Roja Sub 17.

El certamen juvenil de Carar se disputará entre el 3 y el 27 de noviembre, donde en las semanas previas su entrenador deberá compatibilizar sus labores con la Roja adulta, en otra polémica de la selección.

