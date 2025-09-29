Pedro Carcuro revela la exigencia para que Manuel Pellegrini sea DT de la Roja: “no te estoy chamullando”

La selección chilena sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Ricardo Gareca. El puesto quedó vacante y de momento se indicó que Nicolás Córdova seguirá como interino.

Sin embargo, dicha búsqueda podría acabar antes de lo imaginado. Así lo detalló Pedro Carcuro quien adelantó que el nombre para asumir es Manuel Pellegrini. “Te voy a decir algo que no he contado”, lanzó de entrada en su programa El Rompecabezas. Tras ello, siguió con su confesión sobre la dirección de la selección adulta.

“Esto es con fuente de primera mano, no te estoy chamullando. Si hay cambio en la directiva del fútbol, es muy probable… pero muy probable que Manuel Pellegrini sea el próximo técnico de la selección chilena”, apuntó el comunicador en Radio Agricultura. “Te lo digo hoy y ahora, pocas veces digo cosas”, sentenció Carcuro.

Lo que de inmediato generó ilusión entre los hinchas que esperan ansiosos el retorno del DT nacional que en el Real Betis tiene contrato hasta mitad del 2026. Además ya suma 264 partidos oficiales y en su vitrina ganó la Copa del Rey (2022) y sumó la final de Conference League.

Pellegrini aún no renueva con Real Betis y se abre la opción de llegar a la Roja

¿Cuánto es el sueldo de Manuel Pellegrini en el Real Betis?

Manuel Pellegrini se ha transformado en uno de los entrenadores mejores pagados de Europa. Ahora en el Real Betis, según el sitio Paywizard, recibe un monto superior a los seis millones de euros al año.

Cifra que llevada al peso chileno sería unos $6,414,060,000. Lo que a su vez se traduce en unos $534,505,000 pesos chilenos. Cabe consignar que el último DT de la Roja, Ricardo Gareca, recibió el monto de 3,3 millones de euros al año.