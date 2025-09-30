No hay duda que la historia del deporte en Chile, como de la televisión, van de la mano con Pedro Carcuro. El hombre ancla de TVN recordó uno de los icónicos programas de conversación como lo fue “De Pé a Pá” emitido entre 1996 a 2005.

En entrevista con “El Gerente” de The Clinic, el comunicador trajo al presente una fallida entrevista con un polémico personaje de la década de los 90 en el fútbol mundial.

Se trata de Lucien Bouchardeau, juez que fue parte del empate de Chile ante Italia por el Mundial de Francia 1998, el que provocó una de las frases más icónicas del comentarista: “Pero sabemos que en esto de la FIFA. ¡La señora FIFA! ¡La mafia FIFA! Qué le vamos a hacer…“, expresó.

“Nunca lo he contado”: La increíble revelación de Pedro Carcuro del villano de Francia 1998

En la conversación con el espacio de Nelson Osses y Rodrigo Goldberg, la también voz de Radio Agricultura sacó a la luz una increíble historia que lo vincula con el polémico árbitro.

Carcuro estuvo a nada de entrevistar a Bouchardeau para su espacio de conversación emblema de los 90 en TVN. Y cuenta con lujos y detalles qué pasó, aún cuando el acuerdo entre las partes estaba cerrado.

“El acuerdo estaba cerrado, con pasajes pagados. Nunca lo he contado“, revela el comentarista en The Clinic. “Lo interceptaron con maleta en mano, minutos antes de embarcarse (a Chile)”, recuerda.

“Salió de su casa, iba al aeropuerto, lo agarró la policía y lo devolvió. Venía al “De Pé a Pá”‘, comentó ante la sorpresa de los conductores.

Cabe recordar que Lucien Bouchardeau falleció en febrero de 2018 a los 57 años por múltiples problemas cardíacos. En 2007, en entrevista con El Mercurio, el árbitro de Níger ofreció disculpas a Chile por el polémico cobro.

“Mis disculpas para Chile, fue sin intención. Nunca pensé que un país entero me odiaría. He visto muchas veces esa imagen, es lógico. Sufrí mucho, se acabó mi carrera. No quise favorecer a nadie. Vi una mano dentro del área que interrumpió un centro”, dijo en ese entonces.

