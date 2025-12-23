Universidad de Chile prepara la inminente llegada de Francisco Meneghini como nuevo entrenador de la U. Paqui finalmente no renovó su contrato con O’Higgins y cambia Rancagua y el Monasterio Celeste por el CDA de La Pintana.

El joven entrenador argentino arriba a la U tras dejar a los celestes terceros en la tabla, clasificados a la fase previa de la Copa Libertadores como Chile 3. En su campaña en la Liga de Primera 2025 registró 16 triunfos, 8 empates y 6 derrotas con 56 puntos en 30 partidos.

Sin embargo, el periodista Cristián Caamaño manifestó sus dudas sobre lo que pueda hacer Paqui en Universidad de Chile, considerando que en sus pasos por La Calera, Audax Italiano, Everton, Defensa y Justicia y O’Higgins le faltó algo más para merecer la banca de los azules.

Caamaño: “Meneghini aún no deja nada en Chile”

“Sin ser campeón, cuando Sampaoli toma a O’Higgins, uno ya vio cosas. Uno decía: este muchacho pone algo distinto. Mario Salas en sus primeros años antes de empezar a confundirse. Eso es lo que uno pide de un técnico extranjero, que te deje cosas en Chile”, dijo Caamaño en Deportes en Agricultura.

“Eso creo que Paqui aún no lo hace. Ahí está la discusión entre los hinchas de la U. ¿Qué le puedes reprochar a Paqui? Muy poco, ¿pero qué le puedes elogiar? Uno llega a un equipo grande después de muy buenas campañas“, agregó.

Caamaño complementa que “cuando la U necesita título, no digo que tienen que traer al más ganador, pero… algún defensor de Paqui me dijo que nunca ha tenido un buen plantel.

“Ahora Meneghini no va a tener excusas, porque si la U no queda como el mejor equipo con todas las renovaciones que hizo, más los que puedan llegar, pega en el palo”, sentenció Cristián Caamaño.