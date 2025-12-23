Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Meneghini nuevo DT de U de Chile: revelan los otros once candidatos que estuvieron en carpeta

Paqui Meneghini se quedó con la banca azul, pero hubo otros once candidatos que quedaron en el camino, junto a una terna final en la que hubo un tapado.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Los otros once candidatos que descartó la U para DT.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLos otros once candidatos que descartó la U para DT.

Francisco Meneghini será el nuevo entrenador de Universidad de Chile, como reemplazo del Gustavo Álvarez. Si bien el DT no ha sido anunciado de forma oficial, en Azul Azul ya reconocieron públicamente que sólo faltan detalles para que Paqui vuelva al CDA.

El DT argentino de 37 años da el gran salto en su carrera y asumirá en uno de los tres grandes de Chile, con antecedentes e identificación con el Chuncho, Jorge Sampaoli, Sebastián Beccacece y Marcelo Bielsa.

En cualquier momento ex DT de O’Higgins, Meneghini regresará a ponerse el buzo azul, esta vez como entrenador titular luego de ser ayudante técnico de Beccacece en la U. Para convertirse en el flamante deté de Universidad de Chile, Paqui le ganó la apuesta a otros 11 candidatos.

Paqui Meneghini, azul hasta la médula: revelan que nuevo DT de U de Chile cumple un sueño

ver también

Paqui Meneghini, azul hasta la médula: revelan que nuevo DT de U de Chile cumple un sueño

Doce candidatos y una terna final para DT de la U

Tal como reconoció el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, la directiva de la U tuvo 12 nombres en carpeta, los que fue descartando hasta llegar a una terna final.

Infografía: BolaVip Chile.

Infografía: BolaVip Chile.

Y pese a lo que se pensó, Ariel Holan no estuvo en ese amplio listado, en tanto Martín Anselmi no llegó a la terca final, donde el tapado era Marcelo Méndez. Así las cosas, Meneghini terminará en la banca de Universidad de Chile tras convencer a Azul Azul, más que Renato Paiva y Marcelo Méndez.

Publicidad

Cabe destacar que un nombre fuerte y llamativo que apareció en los candidatos de Azul Azul fue Eduardo Berizzo, el ex DT de O’Higgins y la selección chilena, pero quedó descartado por su alto costo.

Meneghini contra Colo Colo y la UC: nuevo DT de U de Chile domó a los archirrivales el 2025

ver también

Meneghini contra Colo Colo y la UC: nuevo DT de U de Chile domó a los archirrivales el 2025

Según detalló BolaVip Chile, los doce candidatos que corrieron como opciones para la U fueron Nicolás Diez, Martín Anselmi, Eduardo Berizzo, Miguel Ángel Ramírez, Flavio Robatto, Diego Martínez, Joaquín Papa, Javier Rabanal, Jorge Bava, Marcelo Méndez, Renato Paiva y Francisco Meneghini.

Lee también
Así partió Meneghini: "Era compañero de la hija de Bielsa y le mandé cartas"
U de Chile

Así partió Meneghini: "Era compañero de la hija de Bielsa y le mandé cartas"

U de Chile: Paqui Meneghini domó a Colo Colo y la UC el 2025
U de Chile

U de Chile: Paqui Meneghini domó a Colo Colo y la UC el 2025

Meneghini azul: revelan que nuevo DT de la U cumple un sueño
U de Chile

Meneghini azul: revelan que nuevo DT de la U cumple un sueño

Ojo, Colo Colo: Almirón "descarta" a figura de Central y va Aquino
Mercado de fichajes 2026

Ojo, Colo Colo: Almirón "descarta" a figura de Central y va Aquino

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo