Francisco Meneghini será el nuevo entrenador de Universidad de Chile, como reemplazo del Gustavo Álvarez. Si bien el DT no ha sido anunciado de forma oficial, en Azul Azul ya reconocieron públicamente que sólo faltan detalles para que Paqui vuelva al CDA.

El DT argentino de 37 años da el gran salto en su carrera y asumirá en uno de los tres grandes de Chile, con antecedentes e identificación con el Chuncho, Jorge Sampaoli, Sebastián Beccacece y Marcelo Bielsa.

En cualquier momento ex DT de O’Higgins, Meneghini regresará a ponerse el buzo azul, esta vez como entrenador titular luego de ser ayudante técnico de Beccacece en la U. Para convertirse en el flamante deté de Universidad de Chile, Paqui le ganó la apuesta a otros 11 candidatos.

Doce candidatos y una terna final para DT de la U

Tal como reconoció el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, la directiva de la U tuvo 12 nombres en carpeta, los que fue descartando hasta llegar a una terna final.

Y pese a lo que se pensó, Ariel Holan no estuvo en ese amplio listado, en tanto Martín Anselmi no llegó a la terca final, donde el tapado era Marcelo Méndez. Así las cosas, Meneghini terminará en la banca de Universidad de Chile tras convencer a Azul Azul, más que Renato Paiva y Marcelo Méndez.

Cabe destacar que un nombre fuerte y llamativo que apareció en los candidatos de Azul Azul fue Eduardo Berizzo, el ex DT de O’Higgins y la selección chilena, pero quedó descartado por su alto costo.

Según detalló BolaVip Chile, los doce candidatos que corrieron como opciones para la U fueron Nicolás Diez, Martín Anselmi, Eduardo Berizzo, Miguel Ángel Ramírez, Flavio Robatto, Diego Martínez, Joaquín Papa, Javier Rabanal, Jorge Bava, Marcelo Méndez, Renato Paiva y Francisco Meneghini.