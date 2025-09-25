La Selección Chilena sigue en busca de un nuevo DT tras la salida de Ricardo Gareca, luego de la desastrosa participación de la Roja en la clasificación para el Mundial 2026, donde quedaron en último puesto y eliminados con anticipación.

En ese contexto, uno de los nombres más pedidos por la hincha es el del técnico Manuel Pellegrini, que actualmente dirige al Real Betis de la liga española y que suena para ser uno de los líderes del nuevo proceso de la selección.

Ante esto, Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, se refirió a los rumores y a la posibilidad de que el ingeniero de verdad pudiese llegar a dirigir al país.

¿Pellegrini en la Roja?

En diálogo con TNT Sports, Correa fue consultado sobre el ingeniero, en donde señaló: “Pellegrini cumple con el perfil de técnico que buscamos, de todas maneras. Tiene una trayectoria que lo avala, ha dirigido a los mejores clubes del mundo y ha tenido éxito. Es indiscutible que él es el mejor entrenador de la historia del fútbol chileno. ¿Si Pellegrini es una posibilidad? Me encantaría”.

Asimismo, también señaló que el DT de la Sub-20, Nicolás Córdova, que dirigió a la Roja en las fechas finales, comentó: “Más allá del resultado en el Mundial Sub 20, lo de Nico tiene que ver con lo bien que trabaja. Obviamente, los resultados en el fútbol son relevantes, pero el Nico cumple más el perfil desde la forma de trabajar que del resultado específico”.

“Eso sí, estamos muy preocupados de que la decisión que tomemos no despotencie todo lo bien que se está trabajando en las selecciones juveniles“, comentó correa en el espacio.

Para luego agregar que a pesar de todo, Córdova será protagonista de esta nueva etapa de la selección. “Ya sea como DT de la selección adulta o como jefe técnico de las selecciones juveniles. Es una conversación abierta que he tenido con él”, explicó.