Una de las eternas discusiones en el fútbol chileno es sobre qué jugador es el mejor de la historia, donde muchos de los votos se van para Elías Figueroa.

La carrera del ex defensa central, elegido como el mejor jugador de América en tres años consecutivos (1974, 1975 y 1976), fue espectacular y como brilló en Brasil muchos lo alzan como el más gran de todos.

Sin embargo, Don Elías no pudo ganar nada con la selección nacional, es por ello que algunas voces ponen a otros como el chileno más destacado de todos los tiempos.

Pedro Carcuro elige al mejor entre Iván Zamorano y Arturo Vidal

Una voz más que autorizada para hablar de fútbol chileno es Pedro Carcuro, quien participó de un podcast en The Clinic, donde le preguntaron por dos jugadores de la Roja.

Al destacado periodista le consultaron sobre si es mejor Arturo Vidal o Iván Zamorano, y destacó al delantero, señalando que le pelea el puesto del mejor de todos a Don Elías.

Pedro Carcuro eligió a Zamorano sobre Vidal. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

“Para mí sí (Zamorano por sobre Vidal). Yo encuentro que tiene más trascendencia. Yo no lo miro sólo por los resultados, porque ahora todo lo transformamos en estadísticas, son muy valiosas, pero alguien una vez me dijo que las estadísticas van mejor en los deportes creados en Estados Unidos”, dijo Pietro.

“El fútbol es más de sensaciones, de apreciaciones, de gusto, de trascendencia, de liderazgo. Para mí Iván le pelea el primer lugar a Don Elías“, cerró el eterno relator.