La carrera de Pedro Carcuro está marcada por momentos que forman parte de la historia deportiva del país, como de los medios de comunicación, en especial TVN.

El comentarista, presente en Mundiales de Fútbol, como también Juegos Olímpicos y otras disciplinas deportivas, ha puesto su voz en logros, como también derrotas, frustraciones y polémicas.

Una de ellas dio origen a una frase que hasta el día de hoy se recuerda, y pasó el 11 de junio de 1998 durante el Mundial de Francia, donde la selección chilena empató injustamente con Italia.

El origen de uno de los relatos más recordados de Pedro Carcuro

Chile comenzó en desventaja tras el buen tanto de Christian Vieri (10’), pero el cuadro dirigido por don Nelson Acosta reaccionó y Marcelo Salas logró la remontada con conquista en los 45’ y golazo de cabeza a los 49’.

Pero, la historia no quería nada de hazañas chilenas, y el árbitro de Niger, Lucien Bouchardeau, se convirtió en el protagonista y villano a poco del final del partido, cobrando un polémico penal a la entrada del área por el balón que da en la mano de Ronald Fuentes.

Esto da pie a uno de los relatos más icónicos de Pedro Carcuro: “No… qué invento del árbitro. Esa pelota estaba a un metro. La pelota le pega en la mano, eso no es penal señor Bouchardeau en ninguna parte del mundo. Pero sabemos que en esto de la FIFA. ¡La señora FIFA! ¡La mafia FIFA! Qué le vamos a hacer… los conocidos de siempre”, dijo ese día. Y tuvo un particular origen.

Pedro Carcuro lleva toda una vida ligada a TVN y al deporte chileno. Foto: TVN.

En conversación con “El Gerente” de The Clinic, el relator de la señal pública vaticinó momentos antes que algo pasaría con el árbitro que luego pediría disculpas antes de morir.

“Ese partido, ese penal, fue el origen de la frase que me acompañó toda la década: ‘la señora FIFA’”, recordó. “Yo le dije a Pato Yáñez: este gallo nos va a cagar. Di cuenta que había una rara intención en manejar el partido. Y está el penal: en ese tiempo era penal, era cobrable, pero la jugada de Fuentes no era tan clara. Yo lo vi venir”, expresó.

