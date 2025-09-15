Por primera vez, nuestro país será sede del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista Tissot UCI 2025 y TVN será el canal oficial y exclusivo en televisión abierta para llevarlo hasta cada rincón de Chile.

El encuentro se realizará del 22 al 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén -que fue remodelado y homologado bajo los estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI)- y se espera que más de 350 deportistas de 45 países compitan para disputar títulos mundiales en pruebas de velocidad y fondo en pista.

Entre las figuras destacadas ya se anticipan a Campbell Stewart y Matthew Richardson, Taky Marie-Divine Kouamé, Amalie Dideriksen y Kevin Quintero, junto a exponentes nacionales que están buscando su clasificación para completar así un cartel de lujo para la cita mundialista.

Transmisión televisiva en Chile del Mundial de Ciclismo en Pista

TVN ofrecerá una completa cobertura y promoción de este evento en distintos horarios de su programación, tanto en la semana como el fin de semana, con comentarios especializados, entrevistas, notas y transmisiones en vivo y en directo. Toda el Área Deportiva con Pedro Carcuro, Gonzalo Fouillioux y Fernando Tapia liderarán las transmisiones en la señal abierta.

Chile será sede del Mundial de Ciclismo de Pista

“Nos mueve visibilizar y apoyar de manera concreta al deporte chileno y a nuestros deportistas. Así lo hemos hecho con las distintas disciplinas que hemos transmitido durante el año y por eso nos enorgullece la alianza que hemos alcanzado con la organización para llevar este Mundial a los hogares de todo el país. Queremos que cada representante chileno se sienta acompañado por todo un país que vibra y alienta en cada una de sus competencias”, comentó Javier Goldschmied, Director de Programación de TVN.

Por su parte, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, subrayó que “este Mundial refleja el fruto del legado de Santiago 2023. Chile está preparado para recibir a los mejores del mundo en una infraestructura de primer nivel, pero también con una ciudadanía que se ha apropiado de estos eventos como una fiesta colectiva. Queremos que la comunidad viva este campeonato como una celebración del deporte y del ciclismo”.

En tanto, Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile, señaló que “la llegada del Mundial de Ciclismo de Pista es un hito que ratifica a Chile como sede confiable de grandes eventos deportivos”.

Además, añadió que “es una oportunidad única para nuestros atletas, que podrán competir en casa contra la élite internacional y también para el público chileno, que tendrá acceso a un espectáculo deportivo de primer nivel”.

Jorge Espinoza, presidente de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile, destacó el valor de la transmisión para acercar el Mundial a todo el país. “Gracias a la cobertura de TVN, miles de chilenos podrán seguir este campeonato desde sus casas, incluso si no pueden estar presentes en el velódromo. Queremos que cada competencia sea una invitación a inspirarse, a valorar el esfuerzo de nuestros ciclistas y a soñar con lo que significa competir contra los mejores del mundo. Este es un momento que trasciende la pista y que permitirá que el ciclismo llegue a muchos más hogares y corazones en Chile”, dijo.

Este campeonato no solo consolida a Chile como sede de eventos deportivos de primer nivel, también fortalece el vínculo entre el deporte de élite y la ciudadanía, y consolida a TVN como el canal “de todos los deportes” en un compromiso permanente con la promoción del deporte nacional, ofreciendo cobertura masiva y accesible para todos los chilenos de torneos de fútbol femenino, básquetbol, vóleibol, los Juegos Panamericanos Junior, distintos mundiales de gimnasia, la Copa Davis y el Mundial de Atletismo Tokio 2025.