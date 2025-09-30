Se demostró que Boca Juniors sin Carlos Palacios no es lo mismo. Por más que la prensa argentina suela hacerse una milanesa con los jugadores extranjeros, el Xeneize funciona poco y peor es sin el chileno en cancha.

La caída ante Defensa y Justicia fue un claro ejemplo de lo que es Boca Juniors cuando no juega la Joya. El cuadro bostero cayó por 2-1 ante los de Florencio Varela y una estadística salió a relucir: los Xeneizes pierden cuando no juega Palacios.

Así es, desde el comienzo de la Liga Argentina, cada vez que Carlos Palacios jugó, Boca supo sumar puntos. No ha sido lo mismo sin él en cancha, lo que hace que su regreso sea una de las prerrogativas más urgentes para Miguel Ángel Russo.

En Argentina imploran una pronta recuperación de Carlos Palacios

Quedó claro y en la prensa argentina también se dieron cuenta: la ausencia de Carlos Palacios fue un punto importante en la derrota ante Defensa y Justicia. Por eso mismo, el periodista, Diego Monroig salió a explicar lo que entrega el chileno en el equipo de La Ribera.

“Sobre todo en cuanto a roles, más allá de que si Velasco hubiese aprovechado la chance, Boca extrañó a Palacios. Extrañó a ese conector en la mitad de la cancha“, aseguró el periodista trasandino, quien adelantó que se dificulta la llegada de la Joya para el duelo ante Newell’s del fin de semana.

“Palacios está más comprometido con los tiempos. Pero, no quita las esperanzas de que pueda estar“, enfatizó dando a entender que el período de recuperación será muy corto, en el caso de lograr que esté ante la Lepra.

Carlos Palacios es importante en Boca Juniors | Getty Images

¿Cuándo juega Boca Juniors ante Newell’s Old Boys?

Será el domingo 5 de octubre cuando Boca Juniors reciba a Newell’s Old Boys en La Bombonera. El partido está programado para las 19.00 horas de ese día y podría marcar el regreso de Carlos Palacios.