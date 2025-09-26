Justo cuando estaba teniendo un alza y dejaba atrás las críticas, Carlos Palacios sufre un nuevo revés en Boca Juniors. La Joya no podrá estar a disposición en los Xeneizes este fin de semana debido a una lamentable lesión.

El ex extremo de Colo Colo ha sido titular en el proceso de Miguel Ángel Russo y había mostrado un buen nivel en los últimos encuentros. Ahora, de cara al cruce con Defensa y Justicia en la Liga Profesional Argentina, asomaba una vez más desde el arranque pero todo se complicó.

En la práctica de este jueves el chileno debió retirarse antes de tiempo por molestias y se sometió a estudios médicos. Fue el propio club el que confirmó su problema físico y la gravedad que tiene.

Carlos Palacios es baja en Boca Juniors

Si no es una cosa, es otra. Carlos Palacios había silenciado a sus críticos a punta de rendimiento y justo cuando estaba siendo una pieza clave, su cuerpo le juega una mala pasada.

Carlos Palacios tuvo otro problema en Boca Juniors. Foto: Getty Images.

La tarde del jueves se conoció que la Joya sufrió molestias que le impidieron terminar el último entrenamiento de Boca Juniors. El extremo se sometió a exámenes, los que determinaron que tiene una situación a considerar.

Según reveló el propio cuadro argentino a través de sus redes sociales, Carlos Palacios no estará ante Defensa y Justicia. Esto debido a que “sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo“.

De hecho, al otro lado de la cordillera la prensa trasandina ya especula con quiénes tomarán su lugar. Alan Velasco aparece como el que corre con ventaja, aunque según detallan medios como Olé o TyC Sports, Kevin Zenón y Williams Alarcón se meten por los palos.

Quedará esperar para ver cuánto tiempo tarda el chileno en recuperarse. En la Roja siguen atentos su situación pensando en el amistoso con Perú en la fecha FIFA de octubre, para la que estaba en los planes.

Carlos Palacios ruega que sus problemas físicos no lo tengan fuera de Boca Juniors por mucho tiempo. La Joya estaba tomando confianza después de una ola de críticas, pero su cuerpo le pasa factura de un año complicado.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios esta temporada en Boca Juniors?

Antes de su lesión, Carlos Palacios ha logrado disputar 28 partidos oficiales en total con Boca Juniors esta temporada. En ellos ha aportado con 3 goles y 4 asistencias en los 2.109 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Boca Juniors?

Sin Carlos Palacios, Boca Juniors trabaja para lo que será el duelo con Defensa y Justicia en la Liga Profesional Argentina. Los Xeneizes visitan al Halcón este sábad 27 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

