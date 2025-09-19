Días atrás, Carlos Palacios nuevamente estuvo en el centro de la polémica en Boca Juniors. En el empate 1 a 1 contra Rosario Central, la Joya tuvo un tenso cruce con uno de los ayudantes de Miguel Ángel Russo.

Al abandonar la cancha, el ex Colo Colo encaró al asistente del DT y todo quedó registrado por las cámaras. Esto le costó un tirón de orejas en la interna y ahora lleva al Xeneize a tomar una radical decisión.

Y es que en medio de los rumores de quiebre, en Argentina se especulo con que el extremo entregue su camiseta de titular. No obstante, su entrenador le da un respaldo total y deja atrás los problemas para enfocarse en ser campeón.

Carlos Palacios no se mueve de la formación titular de Boca Juniors

El tenso cruce que tuvo Carlos Palacios con uno de los ayudantes de Miguel Ángel Russo no pasó desapercibido en Boca Juniors. La Joya se ganó las críticas al otro lado de la cordillera y su titularidad se puso en riesgo.

Pese a que estaba siendo cuestionado, el DT le dio su respaldo y lo mantuvo como titular en los últimos partidos. Ahora, con este episodio en su contra, se especuló con que saldría del once pero eso no pasará.

Según reveló TyC Sports, Carlos Palacios no se moverá de la formación titular de Boca Juniors de cara al choque con Central Córdoba. “Lo cierto es que el chileno formó parte de los titulares en el ensayo formal del jueves y tendría otra chance“, señalaron.

Esto sin duda es un respiro para la Joya, quien no lo ha pasado bien en su primera temporada con los Xeneizes. Una serie de polémica fuera de la cancha lo han complicado, al punto de no saber si seguirá el año que viene.

Ahora el elenco trasandino sólo se enfoca en lo que se le viene por delante en el torneo. A dos puntos del líder, harán lo posible por dar el golpe y recibir una mano que los deje en la cima.

De esta forma, la Joya se prepara para seguir luchando junto a Boca Juniors. La más probable formación ante Central Córdova será con Agustín Marchesín en el arco; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en la defensa; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios en el mediocampo; Miguel Merentiel y Milton Giménez en la delantera.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios esta temporada?

Previo al duelo con Central Córdoba, Carlos Palacios ha logrado disputar un total de 27 partidos oficiales con Boca Juniors. En ellos ha aportado con 3 goles y 4 asistencias en los 2.019 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Boca Juniors?

Carlos Palacios entrena con Boca Juniors para lo que será la novena fecha de la Liga Profesional Argentina. Este domingo 21 de septiembre desde las 21:15 horas los Xeneizes reciben a Central Córdoba.

