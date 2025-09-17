Menos de un año lleva Carlos Palacios como futbolista de Boca Juniors y registra más polémicas que títulos en su paso por el fútbol argentino. La última de ellas, en el empate que su equipo rescató en casa de Rosario Central.

“La Joya” tuvo un fuerte desplante contra el ayudante técnico de Miguel Ángel Russo, como es Claudio Úbeda, luego de que lo reemplazaran en el minuto 72. Una acción que no cayó bien dentro del plantel y los hinchas que ya le hicieron la cruz.

Por más que el entrenador sostuviera una charla privada el pasado martes con Palacios, la cual según el portal 442 fue “bastante tensa” y donde “le pusieron un freno a los planteos de los jugadores delante de las cámaras“. Sin embargo, la polémica está lejos de acabar.

El sugestivo mensaje de Palacios tras polémica en Boca

Fue a través de su cuenta en Instagram, donde cuenta con más de 790 mil seguidores, donde el chileno compartió una imagen suya del último encuentro “xeneize” con las manos juntas en una señal que puede entenderse de disculpas. Pero no fue así.

Según recalca el diario deportivo Olé, “lo que más llamó la atención fue la canción elegida“, que se llama “Más Envidia que Fe”, donde una de las frases que posee dice que “no traigan problemas, que problemas tengo miles (…) ojo donde das la mano que está lleno de giles”.

“Un mensaje sugestivo y un tanto confuso a la vez”, finaliza el medio trasandino sobre la publicación de Palacios que se da en medio de una positiva racha para Boca, con cinco encuentros sin conocer la derrota, gracias a tres victorias y dos empates.

Imagen: Instagram

Los números de “La Joya” en Argentina

Entre torneos locales, Copa Libertadores y Mundial de Clubes, Carlos Palacios disputó hasta ahora un total de 2.019 minutos en cancha durante 27 juegos, en los que registra tres goles, cuatro asistencias y tres tarjetas amarillas.

¿Cuándo vuelve a jugar el “xeneize”?

Por la novena fecha del Grupo A en el Torneo de Clausura 2025 en Argentina, Boca Juniors recibirá en La Bombonera a Central Córdova este domingo 21 de septiembre a las 21:15 horas (de Chile).

